Η μεγάλη επιστροφή της Bristol – Τι νέο ετοιμάζει

Η βρετανική Bristol επιστρέφει έπειτα από 15 χρόνια απουσίας, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο ιδιαίτερα supercars που κατασκευάστηκαν ποτέ στη Γηραιά Αλβιώνα.

Η Bristol Cars ετοιμάζεται να ανοίξει ένα ακόμα κεφάλαιο στην ιστορία της, επαναφέροντας στη ζωή το Fighter, ένα από τα πιο σπάνια και ιδιαίτερα βρετανικά supercars. Το μοντέλο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όμως η παραγωγή του σταμάτησε όταν η Bristol πτώχευσε αναγκαζόμενη να πάρει την άγουσα για τα αποδυτήρια το 2011. Σήμερα, σχεδόν 15 χρόνια μετά το αναγκαστικό κλείσιμό της, ένα από τα «ημιτελή» της αυτοκίνητα της ολοκληρώνεται και παίρνει ξανά τον δρόμο για την παραγωγή.

Το νέο Fighter αποτελεί συνέχεια του αρχικού εγχειρήματος, με την Bristol να αξιοποιεί ένα από τα μόλις πέντε πλαίσια που είχαν παραμείνει διαθέσιμα. Η κατασκευή πραγματοποιείται με βάση τα αρχικά σχέδια χρησιμοποιώντας αυθεντικά εξαρτήματα και διατηρώντας όσο το δυνατόν περισσότερο την ταυτότητα του αυτοκινήτου που σχεδιάστηκε πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Ο βασικός πόλος έλξης βρίσκεται κάτω από τις μεταλλικές του επιφάνειες, με το Fighter να χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό V10 κινητήρα χωρητικότητας 8,0 λίτρων, με αμερικανικές ρίζες, ο οποίος τροφοδοτεί το Dodge Viper. Στην αρχική του μορφή απέδιδε 525 ίππους, ενώ η ισχυρότερη εκδοχή του φτάνει τους 600 ίππους. Η τελική ταχύτητα που θα εξασφαλίζει εκτιμάται από την βρετανική εταιρεία ότι θα αγγίζει τα 338 χλμ./ώρα, επίδοση που εξακολουθεί να είναι εντυπωσιακή ακόμη και με τα σημερινά δεδομένα.

Bristol Fighter: Πιστό στην παράδοση

Η σχεδίαση του αυτοκινήτου παραμένει πιστή στο αυθεντικό μοντέλο, με τις χαρακτηριστικές gullwing πόρτες να αποτελούν ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στοιχεία του. Το αμάξωμα είναι… μακρύ και χαμηλό, ενώ η συνολική φιλοσοφία παραπέμπει περισσότερο σε Grand Tourer παρά σε ένα καθαρόαιμο supercar που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για πίστα.

Η σπανιότητα είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό που συνοδεύει το Fighter. Η αρχική παραγωγή περιορίστηκε σε περίπου 13 αυτοκίνητα, καθιστώντας το μοντέλο ήδη από τη γέννησή του ένα εξαιρετικά δυσεύρετο «κομμάτι» της βρετανικής αυτοκινητικής ιστορίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πίσω από το νέο αυτό εγχείρημα βρίσκονται ο ιδιοκτήτης και διευθυντής της Bristol, Paul King, και ο πρόεδρος της Richard Hackett. Όπως έχει αρχίσει να διαφαίνεται, ο στόχος και των δύο δεν περιορίζεται στην ολοκλήρωση των πέντε «σύγχρονων» Fighter, καθώς η επιστροφή του αποτελεί το πρώτο βήμα για την αναβίωση της Bristol Cars και την ανάπτυξη νέων αυτοκινήτων στο μέλλον.