Τέσσερις από τους μεγαλύτερους Ιάπωνες κατασκευαστές προχώρησαν σε μια ιστορική συμφωνία, με σκοπό να ανταγωνιστούν τις κινεζικές μάρκες που κατακλύζουν τις αγορές.

Σε μια ιστορική στροφή στρατηγικής προχωρούν οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες λόγω των νέων προκλήσεων που προκύπτουν στην παγκόσμια αγορά.

Όπως αποκαλύπτει το Automotive News, η Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Ιαπωνίας (JAMA) και η Ένωση Κατασκευαστών Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων της χώρας ανακοίνωσαν μια άνευ προηγουμένου πρωτοβουλία για την υιοθέτηση ενιαίων βιομηχανικών προτύπων.

Οι ιαπωνικές εταιρείες θα παράγουν από κοινού πολλά ανταλλακτικά

Αυτή η κίνηση σημαίνει ότι κολοσσοί όπως η Toyota, η Subaru, η Mazda και άλλοι Ιάπωνες κατασκευαστές θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν κοινά εξαρτήματα και πρώτες ύλες. Η τυποποίηση θα εστιάσει κυρίως σε ανταλλακτικά που παραμένουν «αόρατα» για τον τελικό καταναλωτή, όπως ο χάλυβας και οι καλωδιώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, τα αυτοκίνητα κάθε μάρκας θα διατηρούν το μοναδικό τους χαρακτήρα και την οδηγική τους ταυτότητα, αλλά θα έχουν κάποια κοινά στοιχεία στην υποδομή τους.

Μέχρι σήμερα, κάθε ιαπωνική εταιρεία λειτουργούσε αυτόνομα, διαπραγματευόμενη ξεχωριστά με τους προμηθευτές και επενδύοντας τεράστια ποσά στην εξέλιξη δικών της πλατφορμών, ηλεκτρονικών αρχιτεκτονικών και χιλιάδων εξαρτημάτων, ακόμα κι αν αυτά επιτελούσαν ακριβώς την ίδια λειτουργία. Αυτή η πρακτική, αν και αποτελούσε λόγος… υπερηφάνειας για τους Ιάπωνες στο παρελθόν, πλέον είναι αναποτελεσματική, καθώς οδηγεί σε σπατάλη πόρων και καθυστερήσεις στην ανάπτυξη νέων μοντέλων.

Ο λόγος; H Κίνα

Ο βασικός καταλύτης για αυτή την αλλαγή πλεύσης είναι ο ολοένα και πιο έντονος ανταγωνισμός, κυρίως από τις κινεζικές μάρκες που επεκτείνονται ραγδαία στις διεθνείς αγορές με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές. Οι εταιρείες από τη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου αναγνωρίζουν πλέον ανοιχτά ότι το παλιό μοντέλο λειτουργίας τους δεν είναι βιώσιμο και πως η συνεργασία αυτή είναι μονόδρομος για την επιβίωσή τους.

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Όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα και ο πρώην επικεφαλής της Toyota, Akio Toyoda, η εξέλιξη μοναδικών, ειδικά σχεδιασμένων εξαρτημάτων για κάθε εταιρεία αποτελεί πλέον μια πολυτέλεια που κανείς δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά.