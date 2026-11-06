Η μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης μίλησε – Τα ηλεκτρικά κέρδισαν βενζίνη και diesel

Συνολικά ταξινομήθηκαν 94.086 ηλεκτρικά οχήματα (BEV), αριθμός αυξημένος κατά 79,5% σε σύγκριση με τις 52.425 ταξινομήσεις της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Αποτελεί την ισχυρότερη και μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στην Ευρώπη, με τις εξελίξεις που καταγράφονται σε αυτήν να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για το σύνολο της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι τάσεις που διαμορφώνονται εκεί, λειτουργούν συχνά ως σημείο αναφοράς για τους κατασκευαστές, επηρεάζοντας τις στρατηγικές τους, τις εμπορικές τους αποφάσεις και τον ρυθμό μετάβασης προς την ηλεκτροκίνηση. Επομένως, η σημαντική άνοδος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα δεν αποτελεί απλώς μια τοπική εξέλιξη, αλλά ένα ισχυρό μήνυμα για την πορεία ολόκληρης της ευρωπαϊκής αγοράς.

Αναφερόμαστε στη Γερμανία, στην οποία τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέγραψαν τον Οκτώβριο μερίδιο-ρεκόρ 37%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μηχανοκίνητων Οχημάτων (KBA). Συνολικά, ταξινομήθηκαν 94.086 BEV, αριθμός αυξημένος κατά 79,5% σε σύγκριση με τις 52.425 ταξινομήσεις της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.

Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, οι Γερμανοί αγοραστές ταξινόμησαν περισσότερα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα από όσα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα μαζί. Μάλιστα, με δύο μήνες να απομένουν για την ολοκλήρωση του έτους, η Γερμανία έχει ήδη ξεπεράσει τις προβλέψεις της αυτοκινητοβιομηχανίας για τις συνολικές ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2026.

Μήνας-ρεκόρ σε μια χρονιά-ρεκόρ

Η συνολική αγορά αυτοκινήτου παρουσίασε οριακή αύξηση τον Οκτώβριο. Οι συνολικές ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 1,7%, φτάνοντας τις 254.492 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι η άνοδος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων προήλθε ουσιαστικά από την υποχώρηση των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Οι ταξινομήσεις των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων κατέρρευσαν κατά 40,5%, στις 38.516 μονάδες, καταλαμβάνοντας μερίδιο 15,1%. Αντίστοιχα, τα πετρελαιοκίνητα σημείωσαν πτώση 21,6%, στις 23.882 μονάδες, με μερίδιο 9,4% της αγοράς.

Αθροιστικά, τα αυτοκίνητα αποκλειστικά με κινητήρες εσωτερικής καύσης αντιπροσώπευσαν μόλις το 24,5% των νέων ταξινομήσεων, ποσοστό κατά 12,5 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Τα plug-in υβριδικά σημείωσαν πτώση 7,9%, στις 28.499 μονάδες, καταλαμβάνοντας μερίδιο 11,2%. Συνεπώς, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των plug-in υβριδικών, αντιπροσώπευσαν περίπου το 48% της γερμανικής αγοράς τον περασμένο μήνα. Παράλληλα, οι μέσες εκπομπές CO2 των νέων αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 21,1% σε ετήσια βάση, στα 79,4 g/km.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα έγιναν για πρώτη φορά τον Ιούνιο η δημοφιλέστερη τεχνολογία κίνησης στη Γερμανία, με μερίδιο 28,4%. Έκτοτε, το ποσοστό τους συνέχισε να αυξάνεται κάθε μήνα: 32,4% τον Αύγουστο, 34,5% τον Σεπτέμβριο και πλέον 37% τον Οκτώβριο.

Ποια μάρκα ήταν πρώτη σε πωλήσεις τον Οκτώβριο

Η Volkswagen ήταν πρώτη σε πωλήσεις τον Οκτώβριο στη Γερμανία με σημαντική διαφορά από τη δεύτερη Mercedes. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η BMW, στην τέταρτη η Skoda και στην πέμπτη η Audi, με τους αγοραστές να δείχνουν ξεκάθαρα προτίμηση στους εγχώριους κατασκευαστές.

Aναλυτικά η πρώτη δεκάδα:

1.Volkswagen – 46.331 ταξινομήσεις

2.Mercedes – 26.273 ταξινομήσεις

3.BMW – 23.582 ταξινομήσεις

4.Skoda – 19.535 ταξινομήσεις

5.Audi – 17.482 ταξινομήσεις

6.Seat – 12.093 ταξινομήσεις

7.Opel – 10.130 ταξινομήσεις

8.Ford – 7.505 ταξινομήσεις

9.Hyundai – 6.961 ταξινομήσεις

10.Dacia – 6.782 ταξινομήσεις

Ο σημαντικότερος παράγοντας πίσω από αυτή την εξέλιξη είναι το νέο πρόγραμμα επιδότησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων της Γερμανίας, το οποίο εφαρμόζεται αναδρομικά για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί από την 1η Ιανουαρίου.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση 3.000 ευρώ για την αγορά ή τη μίσθωση ενός καινούργιου αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ενώ για νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα και παιδιά το ποσό μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Δεν δικαιούνται επιδότηση τα νοικοκυριά με φορολογητέο εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ, όριο που αυξάνεται στις 90.000 ευρώ για οικογένειες με παιδιά.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιώτες αγοραστές και ακριβώς σε αυτή την κατηγορία καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση, σύμφωνα με τα στοιχεία της KBA. Οι ταξινομήσεις από ιδιώτες αυξήθηκαν κατά 20,6% τον Οκτώβριο, ενώ οι επαγγελματικές ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά 8,2%. Οι ιδιώτες αγοραστές αντιπροσωπεύουν πλέον το 40,7% της αγοράς.