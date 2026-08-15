Η μεγαλύτερη «κλοπή» αυτοκινήτων – Πώς η Βόρεια Κορέα εξόργισε τη Volvo

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Σουηδία επιδίωξε να καθιερωθεί ως ουδέτερος μεσολαβητής και εμπορικός εταίρος με χώρες και στις δύο πλευρές του ψυχροπολεμικού χάσματος.

Στα χρονικά της διεθνούς διπλωματίας και του εμπορίου, λίγες ιστορίες είναι τόσο παράξενες όσο η «κλοπή» 1.000 αυτοκινήτων Volvo από τη Βόρεια Κορέα.

Αυτό το επεισόδιο, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1970, παραμένει ένα εντυπωσιακό παράδειγμα των πολυπλοκοτήτων και των κινδύνων που συνδέονται με τις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, ειδικά με μια χώρα τόσο απρόβλεπτη όσο η Βόρεια Κορέα.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Σουηδία επιδίωξε να καθιερωθεί ως ουδέτερος μεσολαβητής και εμπορικός εταίρος με χώρες και στις δύο πλευρές του ψυχροπολεμικού χάσματος,

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η Σουηδία έγινε μια από τις πρώτες δυτικές χώρες που άνοιξαν διπλωματικές σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα. Αυτή η διπλωματική πρόοδος ακολουθήθηκε σύντομα από μια σημαντική εμπορική συμφωνία: η Βόρεια Κορέα συμφώνησε να αγοράσει 1.000 sedan Volvo 144, μαζί με διάφορα άλλα βιομηχανικά αγαθά, συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού εξόρυξης και χαρτοπολτού, συνολικού ύψους περίπου 600 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών (περίπου ισοδύναμο με 200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σήμερα).

Τα Volvo παραδόθηκαν στη Βόρεια Κορέα το 1974. Αυτά τα στιβαρά, αξιόπιστα αυτοκίνητα, φημισμένα για την ανθεκτικότητά τους, ήταν ιδανικά για το τραχύ έδαφος και την περιορισμένη υποδομή της Βόρειας Κορέας. Προορίζονταν για χρήση από κυβερνητικούς αξιωματούχους και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο, οι αναμενόμενες πληρωμές από τη Βόρεια Κορέα δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Παρά τις πολυάριθμες υπενθυμίσεις και τις διπλωματικές προσπάθειες, η βορειοκορεατική κυβέρνηση δεν κατάφερε να τιμήσει το χρέος της. Οι λόγοι πίσω από αυτή την αθέτηση είναι πολλαπλοί, συμπεριλαμβανομένων των δεινών οικονομικών δυσκολιών της Βόρειας Κορέας, των απομονωτικών πολιτικών της και ίσως ενός στρατηγικού υπολογισμού ότι η Σουηδία, μια ουδέτερη χώρα με περιορισμένα μέσα επιβολής του νόμου, δεν θα μπορούσε να επιδιώξει αποτελεσματικά το χρέος.

Για δεκαετίες, η Σουηδία στέλνει τακτικές υπενθυμίσεις στη Βόρεια Κορέα σχετικά με το ανεξόφλητο χρέος, το οποίο έχει πλέον διογκωθεί λόγω των συσσωρευμένων τόκων. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το συνολικό οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει τα 2,8 δισεκατομμύρια SEK. Παρά τις προσπάθειες αυτές, η Βόρεια Κορέα παρέμεινε αδρανής. Αυτό το χρέος έχει γίνει κάπως ένα αστείο στη Σουηδία, συμβολίζοντας τη ματαιότητα της αντιμετώπισης ενός αδιαφανούς και ανυπότακτου καθεστώτος. Χρησιμεύει επίσης ως προειδοποιητικό παράδειγμα σχετικά με τους κινδύνους του διεθνούς εμπορίου με ασταθείς και απρόβλεπτους εταίρους.

Είναι ενδιαφέρον ότι ορισμένα από αυτά τα Volvo φέρεται να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στη Βόρεια Κορέα, γεγονός που αποδεικνύει την ανθεκτικότητα των αυτοκινήτων και την επινοητικότητα της χώρας στη συντήρησή τους όλα αυτά τα χρόνια.

Ενώ η Σουηδία συνεχίζει να διατηρεί πρεσβεία στην Πιονγιάνγκ και χρησιμεύει ως προστάτιδα δύναμη για πολλά δυτικά έθνη, οι οικονομικές σχέσεις δεν έχει ανακάμψει ποτέ πλήρως. Το περιστατικό υπογραμμίζει τις ευρύτερες προκλήσεις της συνεργασίας με τη Βόρεια Κορέα, μια χώρα γνωστή για τη μυστικοπαθή και συχνά ανταγωνιστική συμπεριφορά της στη διεθνή σκηνή. Η «κλοπή» 1.000 Volvo από τη Σουηδία από τη Βόρεια Κορέα παραμένει ένα μοναδικό και ενδιαφέρον επεισόδιο στην ιστορία του διεθνούς εμπορίου. Υπογραμμίζει τους κινδύνους που ενέχει η αντιμετώπιση καθεστώτων που λειτουργούν εκτός των κανόνων των διεθνών επιχειρήσεων και της διπλωματίας. Δεκαετίες αργότερα, ο ανεξόφλητος λογαριασμός εξακολουθεί να χρησιμεύει ως υπενθύμιση των πολυπλοκοτήτων και της απρόβλεπτης συνεργασίας με τη Βόρεια Κορέα.