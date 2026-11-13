Η μεγαλύτερη μάρκα στην Ευρώπη – Βγάζει 12 ευρώ από κάθε αυτοκίνητο που πουλάει

Παρότι είναι η μάρκα που πουλάει τα περισσότερα αυτοκίνητα στην Ευρώπη το 2026, το κέρδος της ανά αυτοκίνητο, σύμφωνα με έρευνα, είναι αρκετά χαμηλό.

Στο πρώτο μισό του 2026, η Ferrari κατέγραψε λειτουργικά κέρδη ύψους 1,153 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχοντας παραδώσει συνολικά 6.802 αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε όχημα που βγαίνει από τις πύλες του εργοστασίου στο Μαρανέλο, η ιταλική εταιρεία κερδίζει περίπου 169.500 ευρώ, ποσό-ρεκόρ για τα δεδομένα της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας.

12 ευρώ βγάζει η VW ανά όχημα σύμφωνα με έρευνα

Στον αντίποδα, η Volkswagen, σύμφωνα με έρευνα του γερμανικού ινστιτούτου Center of Automotive Management (CAM), η οποία δημοσιεύθηκε στο πρακτορείο Reuters, κερδίζει μόλις 12 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που πουλάει.

Φυσικά, δεν τίθεται θέμα σύγκρισης ανάμεσα στις δύο μάρκες, αφού η Ferrari παράγει σπορ αυτοκίνητα για λίγους εκλεκτούς, σε αντίθεση με τη Volkswagen που απευθύνεται στη μαζική αγορά και κατασκευάζει εκατομμύρια οχήματα κάθε χρόνο. Ωστόσο, ακόμα και αν συνυπολογίσουμε αυτή τη θεμελιώδη διαφορά κλίμακας, τα νεότερα οικονομικά στοιχεία για τον γερμανικό κολοσσό προκαλούν προβληματισμό.

Το ποσό των 12 ευρώ, σύμφωνα με την έρευνα, αποδίδεται κυρίως στα έκτακτα έξοδα ύψους 8,7 δισεκατομμυρίων ευρώ που επιβάρυναν τον ισολογισμό της μάρκας. Παρόλα αυτά, το περιθώριο κέρδους του 3,8% αποδεικνύει ότι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία οφείλει να βελτιώσει περαιτέρω την κερδοφορία της, προκειμένου να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά της.

Ασφυκτικές πιέσεις δέχεται ωστόσο ολόκληρος ο κλάδος. Κατά μέσο όρο, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πέτυχαν απόδοση 3,6% στο εννεάμηνο, υποχωρώντας από το 4% του προηγούμενου έτους, με τα δύο τρίτα των εταιρειών να καταγράφουν χαμηλότερη κερδοφορία.

Ο διευθυντής του ινστιτούτο CAM, Stefan Bratzel έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας πως όταν τα κέρδη μειώνονται σχεδόν έξι φορές ταχύτερα από τα έσοδα, το γεγονός αυτό είναι ένα προειδοποιητικό σήμα για ολόκληρη την αγορά.

4.198 ευρώ ανά αυτοκίνητο βγάζει η Mercedes

Επιστρέφοντας στο κέρδος ανά όχημα, ο μέσος όρος της παγκόσμιας βιομηχανίας διαμορφώνεται στα 1.363 ευρώ, έναντι 1.409 ευρώ πριν από έναν χρόνο. Ανάμεσα στους ευρωπαϊκούς παίκτες, οι επιδόσεις παρουσιάζουν έντονες αποκλίσεις.

Η Mercedes κατάφερε να αυξήσει το κέρδος της ανά αυτοκίνητο κατά 31%, φτάνοντας τα 4.198 ευρώ. Αντίθετα, η BMW είδε τα δικά της κέρδη ανά όχημα να υποχωρούν κατά περίπου ένα τρίτο σε σχέση με πέρυσι, στα 3.059 ευρώ. Πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου κινήθηκαν επίσης η Toyota και η General Motors.

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Στον αντίποδα, αρκετοί μεγάλοι όμιλοι βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της αγοράς. Η Tesla κατέγραψε κέρδος 1.335 ευρώ ανά αυτοκίνητο, δηλαδή χαμηλότερα από το μέσο όρο. Ακολουθούν μάρκες όπως η Ford, η BYD, η Chery και η Suzuki, με κέρδη που κυμαίνονται μεταξύ 994 και 1.254 ευρώ ανά όχημα. Ακόμη χαμηλότερα βρίσκονται οι κινεζικές Geely, SAIC και Great Wall με κέρδη περίπου 700 ευρώ ανά αυτοκίνητο.

Πηγή: Reuters