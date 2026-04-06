Πού χτίζεται το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ στον κόσμο – Είναι 3 φορές η σήραγγα της Μάγχης

Η Κίνα σχεδιάζει ένα από τα πιο φιλόδοξα τεχνικά έργα στην ιστορία των υποδομών: τη γιγαντιαία υποθαλάσσια σήραγγα των στενών Bohai, γνωστή ως Bohai Strait Tunnel. Το έργο αυτό φιλοδοξεί να συνδέσει τις πόλεις Dalian και Yantai, δύο σημαντικά οικονομικά και βιομηχανικά κέντρα που σήμερα χωρίζονται από τη θάλασσα, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο μετακίνησης και αλλάζοντας τον χάρτη των μεταφορών στη βόρεια Κίνα.

Είναι σχεδόν τριπλάσια σε μήκος από τη σήραγγα της Μάγχης

Με συνολικό μήκος που εκτιμάται περίπου στα 123 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 90 θα βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια σήραγγα στον κόσμο, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ τόσο σε μήκος όσο και σε τεχνική δυσκολία. Για σύγκριση, η σήραγγα της Μάγχης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας έχει μήκος περίπου 50 χιλιόμετρα.

Υψηλό το κόστος

Το έργο προβλέπεται να εξυπηρετεί κυρίως σιδηροδρομικές μεταφορές, με ένα σύστημα όπου τα οχήματα θα φορτώνονται σε τρένα και θα διασχίζουν τη σήραγγα με πολύ υψηλή ταχύτητα. Με αυτόν τον τρόπο, η απόσταση μεταξύ Dalian και Yantai, που σήμερα απαιτεί 6-8 ώρες με πλοίο, θα μειωθεί σε περίπου 40 λεπτά με 1 ώρα, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Το εκτιμώμενο κόστος φτάνει περίπου τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ και η κυβέρνηση της Κίνας θεωρεί ότι η κατασκευή της σήραγγας θα ολοκληρωθεί μέσα σε 10 με 15 χρόνια.

Το έργο έχει παράλληλα έντονη στρατηγική και οικονομική σημασία. Η περιοχή του Bohai αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς κόμβους της Κίνας, με μεγάλα λιμάνια, εργοστάσια και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η απευθείας σύνδεση των δύο πλευρών αναμένεται να ενισχύσει το εμπόριο, να μειώσει το κόστος μεταφοράς αγαθών και να ενσωματώσει ακόμη περισσότερο τις τοπικές οικονομίες σε ένα ενιαίο δίκτυο.

Οι προκλήσεις

Η κατασκευή μιας τόσο εκτεταμένης υποθαλάσσιας σήραγγας συνοδεύεται φυσικά από τεράστιες τεχνικές προκλήσεις. Το βάθος της θάλασσας, η γεωλογική αστάθεια και η έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή καθιστούν το έργο εξαιρετικά περίπλοκο. Οι μηχανικοί καλούνται να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες και μεθόδους, ώστε να διασφαλιστεί η αντοχή της κατασκευής