Η Mercedes-AMG Project One… πήρε τους δρόμους

Η Mercedes-AMG Project One που παρουσιάστηκε στην Έκθεση της Φρανκφούρτης το 2017, εξακολουθεί να αποτελεί το απόλυτο τετράτροχο όνειρο, με μόλις 275 τυχερούς να έχουν την ευκαιρία να την προσθέσουν στην προσωπική τους συλλογή από το 2019 και μετά. Εποχή που το γερμανικό «θηρίο» των 1.000+ ίππων θα ξεκινήσει να παράγεται στη Μ. Βρετανία. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τους Γερμανούς, στο Brackley θα κατασκευάζονται το πλαίσιο της Project One, η ανάρτηση, καθώς και το εντυπωσιακό της «σώμα». Σε ότι αφορά στον V6 κινητήρα, αλλά και γενικότερα στο υβριδικό σύστημα κίνησης, η Mercedes-AMG αναμένεται να επιστρατεύσει τις υπηρεσίες των 400 εργαζομένων της Mercedes-AMG Petronas Motorsport που έχει την έδρα της στο Brixworth της Μ. Βρετανίας.

Θυμίζουμε πως η το γερμανικό hypercar -ή αλλιώς, το αντίπαλο δέος της επίσης επερχόμενης Aston Martin Valkyrie- κινείται από τον υπερτροφοδοτούμενο 1.600άρη V6 κινητήρα που παρείχε την κίνηση στην W06, στο μονοθέσιο με άλλα λόγια του Lewis Hamilton το 2015, διαθέτοντας θερμοδυναμική απόδοση της τάξης του 43%, σύμφωνα με τους Γερμανούς. Σε σχέση με τον «ορίτζιναλ» V6, διαθέτει νέο στροφαλοφόρο, διαφορετικά πιστόνια, αλλά και ηλεκτρονικά που είναι «προσαρμοσμένα» στις ανάγκες της καθημερινής χρήσης. Ο 1.600άρης, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Tobias Moers, θα απαιτεί πλήρη ανακατασκευή κάθε 50.000 χλμ.(!), έχει όριο περιστροφής τις 11.000 σ.α.λ. και συνεργάζεται όχι με έναν, ούτε με δύο, αλλά με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, με τον πρώτο να βρίσκεται στην τουρμπίνα του V6 διαθέτοντας ισχύ 122 ίππων, τον δεύτερο στο στροφαλοθάλαμο του τελευταίου (163 ίπποι) και τους εναπομείναντες δύο (163+163 ίπποι), οι οποίοι θα μπορούν να περιστραφούν έως και τις 50.000 σ.α.λ.(!), στον εμπρός άξονα.

Το βάρος των μπαταριών της Project One, οι οποίες θα εξασφαλίζουν ηλεκτρική αυτονομία της τάξης των μόλις 25 χλμ., δεν θα υπερβαίνει τα 100 κιλά. Συνολικά, οι κινητήριες μονάδες μαζί με τους συσσωρευτές ενέργειας αναμένεται να ζυγίζουν 420 κιλά, ενώ άγνωστη παραμένει η τελική ένδειξη της ζυγαριάς για το σύνολο της γερμανικής κατασκευής. Ο θερμικός, πάντως, κινητήρας θα συνεργάζεται μ' ένα κιβώτιο μονού συμπλέκτη με 8 σχέσεις μετάδοσης, που διαθέτει χειροκίνητο -μέσω paddles- πρόγραμμα, καθώς και αυτόματο. Η ανάρτηση coil over της Project One είναι πολλαπλών σημείων τόσο εμπρός όσο και πίσω, με το σύστημα ελέγχου της ευστάθειας να διαθέτει τρία προεπιλεγμένα προγράμματα: τα On, Handling Mode και Off. H Project One πατά σε 19άρες και 20άρες ζάντες σε συνδυασμό με ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2, διαστάσεων 285/35 και 335/30, ενώ πίσω από αυτά κρύβεται ένα σύστημα πέδησης με κεραμικούς δίσκους.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της AMG, Tobias Moers, η Project One, η οποία αντλεί πολλές από τις λύσεις που η γερμανική εταιρεία χρησιμοποιεί στα μονοθέσια της F1, θα παράγει κάθετη δύναμη ίση με το μισό περίπου του βάρους της. Με δεδομένο ότι το τελευταίο θα κυμαίνεται από 1.300 έως 1.400 κιλά, ασφαλές είναι να εικάσει κανείς πως στα 250 χλμ./ώρα το πίσω μέρος της ιδιαίτερης αυτής κατασκευής θα φορτίζεται με 675 Kg. Χάρη στα.. εξωφρενικά αυτά χαρακτηριστικά της, η Project One, όπως ο ίδιος ο Tobias Moers άφησε να εννοηθεί με πρόσφατες δηλώσεις του, είναι πολύ πιθανό να διεκδικήσει το απόλυτο ρεκόρ στη φημισμένη πίστα-ειδική διαδρομή του «μεγάλου» Nurburgring. Εντούτοις, ο επικεφαλής της AMG στάθηκε σε μία ακόμα παράμετρο προκειμένου η Project One να κατακτήσει την απόλυτη επίδοση στο ‘Ring επισημαίνοντας στο βρετανικό Τύπο πως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι «να βρούμε τον κατάλληλο οδηγό» που θα επιχειρήσει να σπάσει τα χρονόμετρα στην Πράσινη Κόλαση, όπως εύστοχα είχε χαρακτηρίσει ο Sir Jacky Steward το συγκεκριμένο τερέν των 20+ χλμ._Χ.Α.