Η Mercedes-Benz μεταφέρει την παραγωγή της A-Class

Η Mercedes-Benz πραγματοποιεί μια κίνηση στρατηγικής σημασίας, καθώς μεταφέρει την παραγωγή της A-Class σε άλλη χώρα.

Από τη Γερμανία που κατασκευάζεται μέχρι τώρα η A-Class, θα μεταφερθεί μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 στην Ουγγαρία και στο εργοστάσιο Kecskemet. Μια κίνηση στρατηγική, που έχει ως στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων παραγωγής του ευρωπαϊκού δικτύου της Mercedes-Benz.

Έτσι και όσον αφορά το εργοστάσιο Rastatt στη Γερμανία, όπου γίνεται η παραγωγή της A-Class, όταν θα σταματήσει από εκεί θα απελευθερωθεί χώρος, που θα ανοίξει την πόρτα για την παραγωγή νέων μοντέλων που θα ακολουθήσουν.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει επίσης και τον υψηλό βαθμό ευελιξίας που υπάρχει στις μονάδες παραγωγής της Mercedes-Benz, που επιτρέπει τη μεταφορά μοντέλων ανάλογα με τη ζήτηση και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Επιπλέον, στην Ουγγαρία το κόστος παραγωγής είναι μικρότερο, γεγονός που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στα ταμεία της γερμανικής εταιρείας. Σε αυτή τη χρονική φάση δεν έχει προσδιοριστεί ο όγκος παραγωγής που θα μεταφερθεί στο Kecskemet, όπως επίσης ούτε το χρονοδιάγραμμα της μετακίνησης.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερη συγκυρία για το εργοστάσιο στο Kecskemet, το οποίο από τον Δεκέμβριο και μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2026 θα λειτουργεί σε μία βάρδια. Αυτό όμως δεν θα επηρεάσει τον αριθμό των μόνιμων εργαζομένων, καθώς είναι απλώς μεταβατικό.

Δηλαδή, πρέπει να πραγματοποιηθούν κάποιες προσαρμογές στη γραμμή παραγωγής, έτσι ώστε να υποδεχτεί τα ηλεκτρικά μοντέλα, αλλά και τη νέα Mercedes-Benz A-Class. Αξίζει να σημειωθεί, ότι από τον Ιανουάριο του 2026 έχει ξεκινήσει σταδιακά και η παραγωγή και της νέας ηλεκτρική GLB.