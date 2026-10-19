Η Mercedes έφτιαξε το πιο εντυπωσιακό ηλεκτρικό SUV – Φορτίζει σε 12 λεπτά

Χαρακτηρίζεται ως ένα SUV με επιδόσεις supercar, έχει 1.169 ίππους και μπορεί να φορτίζει με ασύλληπτες ταχύτητες. Όσο για τις τιμές, ξεκινούν από 113.050 ευρώ.

Είναι το πρώτο μεγάλο SUV που εξελίχθηκε εξ ολοκλήρου από την ίδια την AMG. Ένα υπέροχο από κάθε άποψη αυτοκίνητο που συνδυάζει την πρακτικότητα και την ευρυχωρία μιας πολυτελούς κατασκευής με επιδόσεις που παραπέμπουν σε supercar.

Το ολοκαίνουργιο AMG GT SUV παρουσιάστηκε με κάθε επισημότητα από τη Mercedes, με τη γερμανική εταιρεία να αναφέρει πως η φιλοσοφία του είναι να προσφέρει τις δυνατότητες ενός αυτοκινήτου για καθημερινή χρήση και μεγάλα ταξίδια, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στον τομέα των επιδόσεων.

Θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις, τις GT53, GT55 και την εκπληκτική GT63. Η βασική φέρει δυο ηλεκτροκινητήρες με κιβώτιο δύο σχέσεων και έχει συνολική ισχύ 544 ίππους, η μεσαία διαθέτει τρία ηλεκτρικά μοτέρ ισχύος 816 ίππων και η κορυφαία επίσης τρεις ηλεκτροκινητήρες με 1.169 ίππους.

Τα νούμερα των επιδόσεων της GT63 ζαλίζουν, επιταχύνοντας από τα 0 -100 χλμ/ώρα σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα και στα 0-200 σε 6,8 δευτερόλεπτα, την στιγμή που η ψηφιακή βελόνα του κοντέρ τερματίζει ηλεκτρονικά στα 270 χλμ/ώρα.

Φορτίζει με ισχύ έως 710 kW

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της νέας Mercedes-AMG GT SUV είναι η μπαταρία υψηλών επιδόσεων με αρχιτεκτονική 800 volt και απευθείας ψύξη των κυψελών. Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρείται σταθερή η απόδοση ακόμη και υπό παρατεταμένη καταπόνηση, αλλά και να επιτυγχάνονται εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες φόρτισης.

Ανάλογα με την έκδοση, διατίθενται μπαταρίες ωφέλιμης χωρητικότητας 106 ή 128 kWh. Στη δεύτερη περίπτωση, η μέγιστη ισχύς ταχυφόρτισης DC φτάνει τα 710 kW, επιτρέποντας την ανάκτηση ενέργειας για έως 450 km αυτονομίας WLTP μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Όσο για τη φόρτιση από το 10% έως το 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε περίπου 12 λεπτά και η μέγιστη αυτονομία αγγίζει τα 700 km.

Φυσικά, σαν hypersuv διακρίνεται για την δυναμική συμπεριφορά. Η νέα ανάρτηση AMG ACTIVE RIDE CONTROL+ χρησιμοποιεί ενεργό έλεγχο των κινήσεων του αμαξώματος, περιορίζοντας τις κλίσεις στις στροφές και τις μεταφορές φορτίου κατά την επιτάχυνση και την επιβράδυνση. Στόχος είναι να συνδυάζονται η ακρίβεια ενός σπορ αυτοκινήτου με την άνεση που απαιτεί ένα μεγάλο SUV.

Παράλληλα, το σύστημα AMG RACE ENGINEER επιτρέπει στον οδηγό να προσαρμόζει επιμέρους χαρακτηριστικά της δυναμικής συμπεριφοράς, ενώ το πρόγραμμα AMGFORCE Sport+ προσθέτει προσομοιωμένες αλλαγές σχέσεων και ηχητικά εφέ εμπνευσμένα από κινητήρες V8 ή εξακύλινδρους AMG, ανάλογα με την έκδοση.

Εξωτερικά, η χαμηλή οροφή, οι έντονοι ώμοι και τα φαρδιά μετατρόχια υπογραμμίζουν τον σπορ χαρακτήρα, ενώ το ενεργό αεροδυναμικό σύστημα AEROKINETICS προσαρμόζει τη λειτουργία του στις συνθήκες κίνησης, με στόχο τη βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης και της σταθερότητας.

Το εσωτερικό, είναι ξεκάθαρα σπορ και συνάμα κομψό, με τις ψηφιακές οθόνες εμπρός από τον οδηγό, στο κέντρο της κονσόλας και εμπρός από τον συνοδηγό να κλέβουν την παράσταση. Οι χώροι για πέντε επιβάτες χαρακτηρίζονται εξαιρετική, με το πορτμπαγκάζ να έχει όγκο 604 lt και το frunk μπροστά άλλα 111 lt.

Οι πρώτες τιμές

Η εμπορική διάθεση της Mercedes-AMG GT SUV ξεκίνησε ήδη στη Γερμανία, με την τιμή της GT 53 SUV να ανέρχεται στα 113.050 ευρώ. Οι ισχυρότερες εκδόσεις GT 55 SUV και GT 63 SUV αναμένεται να ακολουθήσουν την άνοιξη του 2027.