Η Mercedes λέει «όχι» στους κινητήρες της BMW

Ανώτατο στέλεχος της μάρκας από τη Στουτγάρδη ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα συνεργασίας μεταξύ των δύο Γερμανών κολοσσών.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε τον περασμένο Αύγουστο το δημοσίευμα γερμανικού περιοδικού ότι η Mercedes θα χρησιμοποιήσει κινητήρες της BMW, ώστε να συμμορφωθεί με τα νέα αυστηρά πρότυπα ρύπων δίχως να χρειαστεί να επενδύσει σε δικά της μοτέρ.

Σύμφωνα, ωστόσο, με ανώτατο στέλεχος της Mercedes, δεν θα υπάρξει συνεργασία ανάμεσα στους δύο Γερμανούς κολοσσούς. «Δεν υπάρχει καμία αλήθεια σε αυτό. Έχουμε αναπτύξει τη δική μας νέα οικογένεια αρθρωτών κινητήρων —FAME (Family of Modular Engines)— η οποία καλύπτει όλους τους κυβισμούς και είναι ήδη σύμφωνη με τους κανονισμούς Euro 7, China 7 και τους αντίστοιχους των ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Markus Schafer, Chief Technology Officer και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Mercedes-Benz Group κατά τη διάρκεια της έκθεσης IAA Mobility στο Μόναχο.

Η πλατφόρμα FAME (Family of Modular Engines) παρουσιάστηκε πριν από σχεδόν 4 χρόνια και περιλαμβάνει 4κύλινδρους, 6κύλινδρους, 8κύλινδρους και 12κύλινδρους κινητήρες, σχεδιασμένους ώστε να παραμένουν επίκαιροι ακόμη και κατά το στάδιο μετάβασης της αυτοκινητοβιομηχανίας στην ηλεκτρική ενέργεια.

Ο Markus Schaefer επιβεβαίωσε ότι ένας νέος, υψηλών επιδόσεων V8 κινητήρας – πλήρως συμβατός με τους αυστηρότερους κανονισμούς εκπομπών – βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του, ενώ οι V12 κινητήρες θα συνεχίσουν να αποτελούν μέρος της γκάμας της Mercedes.

Για σύμπραξη της Mercedes με την BMW είχε κάνει λόγο και το βρετανικό περιοδικό Autocar, επικαλούμενο τότε πηγή της Mercedes. Τα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η μάρκα από τη Στουτγάρδη θα χρησιμοποιούσε τον 2λιτρο τούρμπο βενζινοκινητήρα B48 της BMW, κυρίως σε compact μοντέλα όπως τα CLA, GLA, GLB, C-Class, E-Class, GLC και η επερχόμενη μικρότερη G-Class.

Η διάψευση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τη Mercedes, καθώς επιταχύνει την υλοποίηση της στρατηγικής απανθρακοποίησης της γκάμας της, χωρίς να εγκαταλείπει πλήρως τους κινητήρες εσωτερικής καύσης.