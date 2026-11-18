Είναι η πρώτη φορά που η Mercedes βγάζει προς πώληση αυτό το σπάνιο αυτοκίνητο. Στη δημοπρασία θα σπεύσουν οι μεγαλύτεροι συλλέκτες, αφού μιλάμε για ένα τετράτροχο διαμάντι.

Κάθε μεγάλος συλλέκτης επιθυμούσε να έχει αυτό το αυτοκίνητο στην κατοχή του. Η Mercedes ωστόσο, αρνούνταν να το αποχωριστεί, γνωρίζοντας πως η αξία αυτής της ξεχωριστής τετράτροχης δημιουργίας ήταν ανεκτίμητη.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο supercar, το οποίο μέχρι σήμερα παρέμενε αποκλειστικά στην κατοχή της γερμανικής εταιρείας, παρά το έντονο ενδιαφέρον των εκλεκτών πελατών της ανά τον κόσμο. Αναφερόμαστε σε ένα αυθεντικό C 111, το οποίο κατασκευάστηκε σε μόλις 17 μονάδες.

Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για τις 3 Φεβρουαρίου 2027, στο Παρίσι, με τη διαδικασία να αναλαμβάνει ο γνωστός οίκος RM Sotheby’s. Μάλιστα, η συγκεκριμένη πώληση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Mercedes-Benz έχει δεσμευτεί ότι για τα επόμενα 25 χρόνια δεν θα διαθέσει προς πώληση κάποιο άλλο C 111.

Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν για την υλοποίηση του προγράμματος «Mercedes-Benz Museum 2.0», μέσα από το οποίο η εταιρεία φιλοδοξεί να αναβαθμίσει το μουσείο της στη Στουτγάρδη και να κάνει την ιστορία της προσβάσιμη σε ανθρώπους από ολόκληρο τον κόσμο, μέσω και μιας ψηφιακής εκδοχής του.

Ένα supercar με κινητήρα Wankel και 350 ίππους

Το αυτοκίνητο που θα αλλάξει χέρια είναι ένα Mercedes-Benz C 111-II, το τρίτο που κατασκευάστηκε στη συγκεκριμένη έκδοση, με εσωτερικό αριθμό «Car 33».

Η ιστορία του ξεκινά τον Μάρτιο του 1970, ενώ τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς εξοπλίστηκε με έναν κινητήρα Wankel χωρητικότητας 2,4 λίτρων. Η απόδοσή του έφτανε τους 350 ίππους και τα 392 Nm ροπής, με την κίνηση να μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω χειροκίνητου κιβωτίου πέντε σχέσεων.

Όπως η σχεδίαση και η αεροδυναμική του, έτσι και οι επιδόσεις του ήταν εντυπωσιακές για τα δεδομένα της εποχής. Με βάρος μόλις 1.240 κιλά, μπορούσε να αναπτύξει τελική ταχύτητα έως 300 km/h, ενώ η επιτάχυνση από στάση στα 100 km/h ολοκληρωνόταν σε μόλις 4,8 δευτερόλεπτα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο περιστροφικός κινητήρας Wankel αποτελούσε τότε μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες τεχνολογικές προσεγγίσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς υποσχόταν υψηλή ισχύ, μικρό μέγεθος και χαμηλό βάρος σε σύγκριση με τα συμβατικά μοτέρ.

Γιατί δεν πέρασε ποτέ στην παραγωγή

Η πρώτη γενιά του C 111 παρουσιάστηκε το 1969 στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης, εντυπωσιάζοντας με τον φουτουριστικό σχεδιασμό της, τις πόρτες τύπου gullwing και την προηγμένη τεχνολογία της.

Ένα χρόνο αργότερα, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου της Γενεύης, παρουσιάστηκε το C 111-II, με σημαντικές σχεδιαστικές και μηχανολογικές αλλαγές. Παρά το τεράστιο ενδιαφέρον που συγκέντρωσε, το μοντέλο δεν πέρασε ποτέ στη γραμμή παραγωγής. Οι αυστηρότερες προδιαγραφές εκπομπών ρύπων, το υψηλό κόστος κατασκευής και η πετρελαϊκή κρίση του 1973 έβαλαν τέλος στις προοπτικές εμπορικής αξιοποίησής του.

Πόσο θα πουληθεί η σπάνια Mercedes

Συνολικά, η Mercedes-Benz κατασκεύασε μόλις 17 πρωτότυπα C 111, με 13 από αυτά να διατηρούνται μέχρι σήμερα στη συλλογή της.

Το συγκεκριμένο C 111-II δεν αποτελεί απλώς ένα έκθεμα, αλλά ένα αυτοκίνητο που μπορεί να κινηθεί κανονικά στον δρόμο. Το 2024, οι μύστες του Mercedes-Benz Classic Center προχώρησαν σε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης, επαναφέροντάς το σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. Κατά τη διαδικασία διατηρήθηκε σκόπιμα η αρχική πατίνα του αμαξώματος και του εσωτερικού, ώστε να μην αλλοιωθεί ο αυθεντικός χαρακτήρας του.

Παράλληλα, ο κινητήρας και το σύστημα μετάδοσης ανακατασκευάστηκαν, ενώ τοποθετήθηκε και σύστημα πυρόσβεσης στον χώρο του κινητήρα. Το αυτοκίνητο διαθέτει λευκή απόχρωση Weißherbst, σπορ καθίσματα με γκρι-λευκό καρό μοτίβο και το χαρακτηριστικό τετρακτινωτό τιμόνι. Τον Οκτώβριο του 2026, το οδόμετρό του έδειχνε 24.766 χιλιόμετρα.

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Προς το παρόν, η Mercedes-Benz δεν έχει ανακοινώσει εκτιμώμενη τιμή πώλησης για το C 111-II. Ωστόσο, δεδομένης της σπανιότητάς του, της ιστορικής του σημασίας και του γεγονότος ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα τέτοιο αυτοκίνητο βγαίνει από τη συλλογή της εταιρείας, η δημοπρασία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικά, αν κρίνουμε τι συνέβη το 2022 και το 2025.

Την πρώτη χρονιά, ο οίκος RM Sotheby’s πούλησε μια Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé έναντι του αστρονομικού ποσού των 135 εκατομμυρίων ευρώ, καταγράφοντας ένα από τα υψηλότερα ποσά που έχουν δοθεί ποτέ για αυτοκίνητο.

Το 2025 ακολούθησε η πώληση μιας Mercedes-Benz W 196 R Streamliner, η οποία άλλαξε χέρια έναντι 51.155.000 ευρώ, πάλι από τον ίδιο οίκο.