Η MINI και ο Paul Smith μαζί στο Τόκιο

Η βρετανική μάρκα παρουσιάζει στο Τόκιο το επόμενο σημαντικό βήμα στη συνεργασία της με τον Paul Smith, ενώ παράλληλα εκθέτει την τρέχουσα γκάμα μοντέλων της.

Το Japan Mobility Show 2025 θα αποτελέσει τη «σκηνή» που θα φιλοξενήσει το πιο πρόσφατο ορόσημο στη μακροχρόνια συνεργασία της MINI με τον Βρετανό σχεδιαστή, Paul Smith.

Η αποκάλυψη θα γίνει στο πλαίσιο της κεντρικής παρουσίασης του BMW Group στις 29 Οκτωβρίου 2025, στις 09:55 (JST), στο περίπτερο του ομίλου, στο West Exhibition Hall.

Ένα δημιουργικό success story

Το MINI Paul Smith Edition αποτελεί ένα νέο κεφάλαιο στο success story των δύο βρετανικών brands. Η συνεργασία ξεκίνησε το 1998, όταν ο σχεδιαστής έντυσε ένα κλασικό Mini Cooper με τα πολύχρωμα ριγέ μοτίβα που αποτελούν σήμα κατατεθέν του.

Το 1999, με αφορμή τη 40η επέτειο του κλασικού Mini, ο σχεδιαστής κόσμησε ένα μοναδικό μοντέλο με τη χαρακτηριστική «Signature Stripe» του. Μετά από δύο ακόμη one-off δημιουργίες – το MINI Strip το 2021 και το MINI Recharged by Paul Smith το 2022 – η σχεδιαστική υπογραφή του Paul Smith επιστρέφει στην MINI.

Γκάμα μοντέλων MINI

Στο περίπτερο του BMW Group στο Japan Mobility Show, η MINI παρουσιάζει την τρέχουσα γκάμα προϊόντων της. Η οικογένεια MINI Cooper εκπροσωπείται από το MINI Cooper SE, το οποίο συνδυάζει παράδοση, τεχνολογία και διασκεδαστική οδήγηση, προσφέροντας παράλληλα μια πλήρως ηλεκτρική αίσθηση go-kart χάρη στον ηλεκτροκινητήρα των 218 PS.

Στον ίδιο χώρο θα βρίσκεται το 5-θυρο MINI Cooper S, το οποίο συνδυάζει συμπαγείς διαστάσεις και ευελιξία, με αυξημένη πρακτικότητα σε σύγκριση με τα 3-θυρα «αδελφάκια» του. Μεταξύ των εκθεμάτων θα είναι ένα MINI Cooper Cabrio για open-air οδήγηση σύμφωνα με τη φιλοσοφία «Always Open»: ευέλικτο, αυθόρμητο, συνώνυμο της διασκεδαστικής οδήγησης.

Το MINI John Cooper Works Aceman, που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος, αναδεικνύει τις σπορ, πλήρως ηλεκτρικές και πρακτικά αξιοποιήσιμες επιδόσεις της μάρκας John Cooper Works. Το πιο πρόσφατο μοντέλο της οικογένειας MINI συστήνεται ως ευέλικτος σύντροφος που, εκτός από τη χαρακτηριστική για τα μοντέλα ΜΙΝΙ «Έξυπνη Χρήση Χώρου», προσφέρει δυναμική οδηγική εμπειρία στο δρόμο, ως έκδοση JCW, χάρη στους 258 ίππους που αποδίδει ο ηλεκτροκινητήρας με μπαταρία χωρητικότητας 54,2 kWh.

Τέλος, το MINI Countryman S ALL 4 θα εκτίθεται επίσης στο περίπτερο του BMW Group στο Japan Mobility Show: ως το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας MINI. Το αυτοκίνητο προσφέρει άφθονο χώρο και ταιριάζει απόλυτα στους λάτρεις των μακρινών διαδρομών και των αυθόρμητων αποδράσεων.