Η μπαταρία… τέρας που προσφέρει αυτονομία 965 χλμ. (video)

Η αμερικανική εταιρεία Our Next Energy (ONE) δοκιμάζει στο «σώμα» της ηλεκτρικής BMW iX μια νέα χημεία μπαταρίας που υπόσχεται αυτονομία με μια φόρτιση που φτάνει τα 965 χλμ.

Η εταιρεία Our Next Energy (ONE) με έδρα το Michigan δεν το βάζει κάτω. Στις αρχές του έτους η αμερικανική startup παρουσίασε μια νέα μπαταρία… τέρας ως προς την αυτονομία που προσφέρει, η οποία δοκιμάστηκε για την περίσταση στο «σώμα» ενός Tesla Model S εξασφαλίζοντας στο 4θυρο EV της εταιρείας του Elon Musk αυτονομία με μία φόρτιση που άγγιξε τα 1.210 χλμ.

Όπως είχε ανακοινώσει η εταιρεία στις αρχές του έτους, η εν λόγω μπαταρία χωρητικότητας 207,3 kWh είχε εγκατασταθεί με επιτυχία στα «απόκρυφα» μέρη του Model S, που μέχρι εκείνη τη στιγμή φιλοξενούσε έναν συσσωρευτή ενέργειας της Tesla με χωρητικότητα 103,9 kWh.

Σήμερα η εταιρεία επανέρχεται, αυτή τη φορά με άρμα την αμιγώς ηλεκτρική BMW iX, η οποία θα φιλοξενήσει στα δικά της σωθικά την πειραματική προς ώρας μπαταρία Gemini της ΟΝΕ, η οποία υπόσχεται ότι θα εξασφαλίσει στο γερμανικό SUV αυτονομία με μία πλήρη φόρτισή της η οποία θα φτάνει τα 965 χλμ.

Η ONE δηλώνει ότι η τεχνολογία της μπαταρίας Gemini μειώνει τη χρήση λιθίου κατά 20%, αλλά και γραφίτη κατά 60%, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί και τη χρήση νικελίου και κοβαλτίου. Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία εκφράζει την πεποίθηση ότι η μπαταρία της «δημιουργεί πιο βιώσιμη τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας που μπορεί να μειώσει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις».

Ο ιδρυτής και CEO της εταιρείας ONE, Mujeeb Ijaz δήλωσε:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την BMW για να επιδείξουμε την τεχνολογία μπαταριών μεγάλης αυτονομίας Gemini στους καταναλωτές. Καθώς η υιοθέτηση των EV αυξάνεται, οι οδηγοί μαθαίνουν ότι οι πραγματικές συνθήκες μπορούν να μειώσουν σημαντικά την απόδοση των μπαταριών τους.

«Καταστάσεις όπως η διατήρηση των ταχυτήτων στους αυτοκινητόδρομους, οι χειμερινές θερμοκρασίες, η αναρρίχηση σε βουνά, η ρυμούλκηση ή ο συνδυασμός του αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τα ηλεκτρικά οχήματα. Σκοπεύουμε να ενσωματώσουμε διπλάσια ενέργεια στις μπαταρίες μας, ώστε τα ηλεκτρικά οχήματα να μπορούν να διαχειρίζονται εύκολα την οδήγηση μεγάλων αποστάσεων σε πραγματικές συνθήκες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η BMW είναι βασικός μέτοχος της ONE μέσω του επενδυτικού της βραχίονα BMW I Ventures.

«Είμαστε βέβαιοι ότι, δεδομένης της οικονομικής βιωσιμότητας, το εγχείρημα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εμπορικές ευκαιρίες και στρατηγικές για την ενσωμάτωση των τεχνολογιών μπαταριών της ONE σε μοντέλα των μελλοντικών BEV μας», δήλωσε ο Jürgen Hildinger, επικεφαλής του τμήματος BMW Group New Technologies.

Δείτε το σχετικό βίντεο στη συνέχεια: