Η νέα BMW i3 έσπασε τα ρεκόρ – Έκανε 5.887 χλμ και φόρτισε μόνο για 2 ώρες και 45 λεπτά

H BMW i3 50 xDrive ξεκίνησε από το Βόρειο Ακρωτήριο της Νορβηγίας και έφτασε στην πόλη Ταρίφα της Ισπανίας, μένοντας συνδεδεμένη με φορτιστή για μόλις 2 ώρες και 45 λεπτά.

Η αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα περνάει πλέον σε μια εντελώς νέα εποχή, όπου τα ταξίδα μεγάλων αποστάσεων δεν θα συνεπάγονται με πολύωρες στάσεις αναμονής στους φορτιστές. Αυτό τουλάχιστον απέδειξε η BMW με την ολοκαίνουργια i3 σεντάν.

Πιο αναλυτικά, στο πλαίσιο της πρόκλησης Paneuropeana, η νέα BMW i3 50 xDrive ολοκλήρωσε μια διαδρομή από το Βόρειο Ακρωτήριο της Νορβηγίας έως την πόλη Ταρίφα της Ισπανίας, καλύπτοντας μια τεράστια απόσταση 5.886,7 χιλιομέτρων μέσα από 8 ευρωπαϊκές χώρες.

Η διαδρομή περιελάμβανε ένα απαιτητικό μείγμα από αυτοκινητοδρόμους, ορεινούς επαρχιακούς δρόμους και αστικά κέντρα, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ και αποδεικνύοντας τις δυνατότητες της μοντέλου σε πραγματικές συνθήκες.

Φόρτισε για μόνο 2 ώρες και 45 λεπτά σε φορτιστές DC

Το επίτευγμα της i3 δεν αφορά απλώς την κάλυψη της τεράστιας αυτής απόστασης, αλλά ο ελάχιστος χρόνος που χρειάστηκε να μείνει το αυτοκίνητο συνδεδεμένο με πρίζα, αφού συνολικά, η i3 50 xDrive δαπάνησε μόλις 2 ώρες, 45 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα σε σταθμούς ταχείας φόρτισης DC.

Η επίδοση αυτή συντρίβει το προηγούμενο ρεκόρ της συγκεκριμένης διαδρομής, το οποίο είχε σημειωθεί το 2017, κατά περισσότερες από 7 ώρες.

Η επίδοση κατέστη εφικτή χάρη στην προηγμένη ηλεκτρική αρχιτεκτονική τεχνολογίας 800 Volt που ενσωματώνει η πλατφόρμα Neue Klasse. Ενώ η μέγιστη ισχύς φόρτισης του μοντέλου αγγίζει τα 400 kW, το πραγματικό τεχνολογικό επίτευγμα αποτυπώνεται στη σταθερότητα της καμπύλης φόρτισης, αφού καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, η μέση ισχύς φόρτισης διατηρήθηκε στο εντυπωσιακό επίπεδο των 275 kW.

Αυτό επέτρεψε στο αυτοκίνητο να ελαχιστοποιήσει την αναμονή στους φορτιστές, παρότι χρησιμοποίησε αποκλειστικά το δημόσια προσβάσιμο δίκτυο φορτιστών των εθνικών δικτύων των χωρών από τις οποίες πέρασε.

Η κατανάλωση μετρήθηκε στα 12,5 kWh/100 χλμ.

Παράλληλα, η ενεργειακή αποδοτικότητα του γερμανικού σεντάν κυμάνθηκε σε κορυφαία επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος. Η μέση κατανάλωση διαμορφώθηκε μόλις στα 12,5 kWh/100 χλμ., το ξεπερνά ακόμη και τις επίσημες εργαστηριακές μετρήσεις WLTP του μοντέλου, οι οποίες κυμαίνονται από 13,4 έως 18 kWh/100 χλμ.

Ο συνολικός χρόνος καθαρής οδήγησης ανήλθε σε 3 ημέρες, 2 ώρες και 41 λεπτά, με τη μέση ωριαία ταχύτητα να διαμορφώνεται στα 79,7 χλμ./ώρα.

Όσον αφορά τις συνθήκες διεξαγωγής, αξίζει να σημειωθεί ότι πίσω από το τιμόνι της i3 βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια ένας μόνο μηχανικός της εταιρείας. Το αυτοκίνητο που πέτυχε το ρεκόρ συνοδευόταν από δύο ακόμη αυτοκίνητα – μία ακόμη i3 καθώς και από μια iX3 50 xDrive – τα οποία εκτελούσαν χρέη οχημάτων υποστήριξης.

Η BMW υπογραμμίζει πως και τα τρία αυτοκίνητα που συμμετείχαν στην αποστολή έφεραν ακριβώς τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές με τα αυτοκίνητα που διατίθενται στις εκθέσεις της.

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Αυτό το νέο επίτευγμα έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες επιτυχίες της γερμανικής εταιρείας. Ήδη πριν από περίπου έναν χρόνο, η iX3 είχε αποδείξει την ενεργειακή αποδοτικότητά της, διανύοντας 1.007 χιλιόμετρα από το Ντέμπρετσεν έως το Μόναχο με μία μόλις φόρτιση.