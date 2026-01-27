H Singer, η γνωστή αμερικάνικη εταιρεία από την Καλιφόρνια η οποία εξειδικεύεται στη δημιουργία μοναδικών τετράτροχων που βασίζονται στην Porsche 911 (964), παρουσίασε τη νέα της δημιουργία.

Ο Rob Dickinson, Ιδρυτής και Εκτελεστικός Πρόεδρος και Δημιουργικός Διευθυντής της Singer, δήλωσε χαρακτηριστικά για την πιο πρόσφατη δημιουργία της Porsche 911 Reimagined by Singer: «Με το πρόγραμμα DLS Turbo θελήσαμε να γιορτάσουμε την εξέλιξη της εμβληματικής 911 δημιουργώντας οχήματα τόσο για οδήγηση στο δρόμο όσο και στην πίστα. Ταυτόχρονα θέλαμε να εξερευνήσουμε και τις δυνατότητες που προσφέρει η υπερτροφοδότηση στον εντυπωσιακό κινητήρα που αναπτύχθηκε μέσω του προγράμματος. Κάθε αυτοκίνητο είναι μια συνεργασία με τους πελάτες μας, οπότε το να βλέπουμε το Sorcerer έτοιμο για οδήγηση αποτελεί μια πολύ συναρπαστική στιγμή για εμάς και ένας φανταστικός τρόπος να ξεκινήσει η χρονιά».

Στην καρδιά του Sorcerer βρίσκεται ένας εξακύλινδρος μπόξερ κινητήρας με χωρητικότητα 3,8 λίτρων, με τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο, και διπλό τούρμπο μεταβλητής γεωμετρίας. Πρόκειται για τον πρώτο κινητήρα σε Porsche 911 Reimagined by Singer που συνδυάζει υδρόψυκτες κυλινδροκεφαλές και ηλεκτρικά κινούμενο ανεμιστήρα για το σύστημα ψύξης. Η απόδοσή του ξεπερνά τους 700 ίππους και τα 750 Nm ροπής, ενώ το όριο περιστροφής του υπερβαίνει ελαφρώς τις 9.000 σ.α.λ. Η ισχύς μεταδίδεται, φυσικά, στους πίσω τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου 6 σχέσεων.

Η μηχανολογική αναβάθμιση συνοδεύεται από μια πλήρως επανασχεδιασμένη ανάρτηση, με διπλά ψαλίδια εμπρός, καθώς και από ένα σύστημα πέδησης με κεραμικούς δίσκους CCM-R. Οι σφυρήλατες ζάντες μαγνησίου των 19 και 20 ιντσών συνδυάζονται με ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2, ενώ ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε πέντε προγράμματα οδήγησης, ανάλογα με τις συνθήκες.

Σχεδιαστικά, το Sorcerer υιοθετεί ανθρακονημάτινο αμάξωμα με έντονο προσανατολισμό σε επίπεδο αεροδυναμικής για οδήγηση πίστα – με βαθύ εμπρός σπόιλερ και μεγάλη, υπερυψωμένη πίσω αεροτομή. Το χρώμα Fantasia Blue ξεχωρίζει για το διαβαθμισμένο του εφέ που σκουραίνει προς το πίσω μέρος, ενώ οι λεπτομέρειες από σατινέ ανθρακονήμα συμπληρώνουν την όλη εικόνα.

Στο εσωτερικό, η εξατομίκευση φτάνει σε επίπεδα που συναντάται στην τέχνη της ωρολογοποιίας. Τα καθίσματα είναι επενδεδυμένα με δέρμα Pebble Grey και Alcantara Pearl Grey και διακόσμηση σε απόχρωση Champagne, ενώ τα χειροποίητα, «αιωρούμενα» όργανα αποδίδουν έναν μοναδικό, αναλογικό χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα, η σύγχρονη τεχνολογία ενσωματώνεται διακριτικά, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος πλοήγησης και συνδεσιμότητας για έξυπνα τηλέφωνα.

Όπως κάθε δημιουργία της Singer, έτσι και το Sorcerer έχει υποβληθεί σε εκτεταμένεα τεστ σε κορυφαία κέντρα δοκιμών και πίστες, όπως το Millbrook, το IDIADA, το Nardò και το Nurburgring.