Aναμένει πως θα μπορούσε να διπλασιάσει περίπου τις κρατήσεις της μέχρι να ξεκινήσει η παραγωγή των οχημάτων για τους πελάτες.

Η νεοφυής εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων Scout Motors έχει συγκεντρώσει περίπου 212.000 κρατήσεις για τα επερχόμενα ηλεκτρικά της μοντέλα, καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωση του νέου εργοστασίου της, ύψους 2 δισ. δολαρίων, όπως δήλωσε στο CNBC ο διευθύνων σύμβουλός της, Scott Keogh.

Η Scout Motors είναι μια αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και ανεξάρτητα διοικούμενη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου Volkswagen.

Οι κρατήσεις αφορούν το pickup Terra και το SUV Traveler της εταιρείας, η οποία υποστηρίζεται από τη Volkswagen. Η έναρξη της πλήρους παραγωγής τους αναμένεται την επόμενη χρονιά, ενώ οι παραδόσεις στους πελάτες πρόκειται να ξεκινήσουν το 2028.

Θα μπορούσε να διπλασιάσει τις κρατήσεις της

Οι κρατήσεις δεν μετατρέπονται απαραίτητα σε πωλήσεις, όπως έχει διαπιστώσει η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία την τελευταία δεκαετία. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πολυαναμενόμενα αμιγώς ηλεκτρικά pickup, όπως το F-150 Lightning της Ford, το Cybertruck της Tesla και άλλα μοντέλα, τα οποία συγκέντρωσαν έντονο ενδιαφέρον, χωρίς αυτό να οδηγήσει σε αντίστοιχα σημαντικό αριθμό αγορών.

Ο Keogh δήλωσε ότι αναμένει πως η Scout θα μπορούσε να διπλασιάσει περίπου τις κρατήσεις της μέχρι να ξεκινήσει η παραγωγή των οχημάτων για τους πελάτες. Ωστόσο, όπως τόνισε, σημαντικότερο είναι να μετατρέψει το αρχικό ενδιαφέρον σε πραγματικές πωλήσεις όσο πλησιάζει η έναρξη της παραγωγής.

Traveler

«Υπάρχει μια σταθερή και συνεχής ροή ενδιαφέροντος», δήλωσε ο Keogh σε συνέντευξη που παραχώρησε στον χώρο του εργοστασίου της Scout, έξω από την Κολούμπια. «Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε εύκολα να ξεπεράσουμε τις 400.000 κρατήσεις, χωρίς να καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια. Το σημαντικό για εμάς είναι να δούμε πόσο μεγάλο μέρος της αρχικής παραγωγής μπορούμε να προπωλήσουμε στο σύνολό του».

Ο Keogh ανέφερε ότι θα ήταν «εξαιρετικό» για την εταιρεία να διαθέτει ένα βιβλίο παραγγελιών που να καλύπτει παραγωγή 12 έως 18 μηνών, κάτι που πιστεύει ότι μπορεί να επιτύχει πριν από την έναρξη της παραγωγής.

Τα οχήματα της Scout

Τα οχήματα της Scout θα διατίθενται τόσο σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις όσο και σε υβριδικές ηλεκτρικές εκδόσεις, γνωστές ως ηλεκτρικά οχήματα εκτεταμένης αυτονομίας (Extended-Range Electric Vehicles – EREV). Οι τελευταίες διαθέτουν κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο οποίος λειτουργεί ως εφεδρική γεννήτρια για τους ηλεκτροκινητήρες και τις μπαταρίες.

Η Scout, μια πρώην αμερικανική μάρκα οχημάτων που δραστηριοποιήθηκε από το 1961 έως το 1980, αναμενόταν αρχικά να προσφέρει αποκλειστικά ηλεκτρικά μοντέλα, στο πλαίσιο της προσπάθειας της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας να διευρύνει την παρουσία της στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων με βραδύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο, σε συνδυασμό με το υψηλότερο κόστος, οδήγησαν την εταιρεία στην απόφαση να προσφέρει και εκδόσεις EREV.

Ο Keogh δήλωσε ότι, μέχρι στιγμής, στις κρατήσεις κυριαρχούν οι εκδόσεις εκτεταμένης αυτονομίας και τα SUV. Περίπου το 87% των πελατών επιλέγει μοντέλα EREV, ενώ το 75% προτιμά SUV.

Ο διευθύνων σύμβουλος ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία προσελκύει ενδιαφέρον από τις αγορές στις οποίες στοχεύει. Σε αυτές περιλαμβάνονται ιδιοκτήτες οχημάτων εκτός δρόμου, όπως τα Ford Bronco και Jeep Wrangler, καθώς και αγοραστές μεγάλων pickup και οχημάτων Tesla, της κορυφαίας μάρκας ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ.

Με βάση το ενδιαφέρον που καταγράφεται μέσω των κρατήσεων, ο Keogh δήλωσε ότι η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει τη διάθεση των μοντέλων EREV και στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Scout σχεδιάζει να ξεκινήσει με μοντέλα μεσαίου επιπέδου εξοπλισμού και τιμής, διαφοροποιούμενη από πολλές εταιρείες που αρχίζουν τη δραστηριότητά τους στην αγορά με τα ακριβότερα μοντέλα τους.

Αρχική τιμή κάτω από 60.000 δολάρια

Τόσο το Traveler όσο και το Terra αναμένεται να έχουν αρχική τιμή κάτω από τα 60.000 δολάρια. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εκδόσεις EREV αναμένεται να προσφέρουν αυτονομία άνω των 500 μιλίων (περίπου 805 χιλιομέτρων), σε σύγκριση με τα 300 μίλια (περίπου 483 χιλιόμετρα) των αμιγώς ηλεκτρικών εκδόσεων.

«Το νούμερο ένα για εμένα είναι να πετύχουμε τον μεγαλύτερο δυνατό όγκο πωλήσεων όσο το δυνατόν πιο γρήγορα», δήλωσε ο Keogh. «Στο μυαλό μου, το ερώτημα είναι πόσο γρήγορα μπορούμε να φτάσουμε τις 100.000 μονάδες; Στις 100.000 μονάδες είναι που μπορείς να αρχίσεις να κάνεις πραγματικά αισθητή την παρουσία σου».

Επιπλέον, ο Keogh δήλωσε ότι το εργοστάσιο της Scout στη Νότια Καρολίνα έχει ολοκληρωθεί κατά περίπου 85%. Ωστόσο, συνεχίζονται οι εργασίες εγκατάστασης των υποστηρικτικών υποδομών, καθώς και ενός βιομηχανικού πάρκου προμηθευτών, ύψους 300 εκατ. δολαρίων.