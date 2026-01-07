Η Nissan ετοιμάζει το δικό της Twingo

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία ακολουθεί τα βήματα της Renault, εξελίσσοντας ένα προσιτό αυτοκίνητο πόλης.

Τη συνεργασία της με τη Renault θα αξιοποιήσει η Nissan για το λανσάρισμα στην αγορά ενός αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου πόλης που θα χαρακτηρίζεται για την προσιτή τιμή του.

Το ιαπωνικό μοντέλο θα ονομάζεται “Wave” και θα έχει επιρροές από τα ρετρό αυτοκίνητα “Pike” της Nissan των τελών της δεκαετίας του 1980 και των αρχών της δεκαετίας του 1990. Αξιοποιώντας την πλατφόρμα AmpR Small, το Wave αναμένεται να έχει το ίδιο μέγεθος με το Twingo (3,79 μ.) ενσωματώνοντας μπαταρία με ωφέλιμη χωρητικότητα 27,5 kWh για αυτονομία έως 263 χλμ.

Η ιαπωνική εταιρεία απέχει από την ευρωπαϊκή κατηγορία αυτοκινήτων πόλης από το 2013, όταν διέκοψε το Pixo, ωστόσο τα μικρά αυτοκίνητα γίνονται και πάλι ελκυστικά, μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχει στους κατασκευαστές «υπερ-πιστώσεις» για την παραγωγή μικρών, οικονομικά προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων που παράγονται στην ΕΕ των 27.

Μένει να φανεί σε ποιο βαθμό η Nissan θα υιοθετήσει την αισθητική των Pike cars, αν και όλα δείχνουν ότι θα συνυπολογίσει την επιτυχημένη απόφαση της Renault να χαρίσει ρετρό σχεδίαση στα ηλεκτρικά “5” και “4”.