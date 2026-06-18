Η Νότια Κορέα εάλω: Το μοντέλο που εκθρόνισε Hyundai και Kia στην έδρα τους

Ένα από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα των τελευταίων ετών κατάφερε να εκθρονίσει την Hyundai και την Kia από την κορυφή των πωλήσεων στην αγορά της Νότιας Κορέας.