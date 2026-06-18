Η Νότια Κορέα εάλω: Το μοντέλο που εκθρόνισε Hyundai και Kia στην έδρα τους

Ένα από τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μοντέλα των τελευταίων ετών κατάφερε να εκθρονίσει την Hyundai και την Kia από την κορυφή των πωλήσεων στην αγορά της Νότιας Κορέας.
Η αγορά αυτοκινήτου της Νότιας Κορέας ήταν διαχρονικά ένα απόρθητο οχυρό του ομίλου Hyundai. Αυτό για πρώτη φορά άλλαξε καθώς τον Μάιο, ένα «ξένο» μοντέλο κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή των μηνιαίων πωλήσεων της χώρας, σπάζοντας ένα μονοπώλιο δεκαετιών. Ο πρωταγωνιστής αυτής της ανατροπής ήταν το Tesla Model Y.
Το Model Y αναδείχθηκε best-seller στη Νότια Κορέα για πρώτη φορά
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων και Διανομέων Αυτοκινήτων της Κορέας, το ηλεκτρικό SUV της Tesla κατέγραψε 8.762 ταξινομήσεις μέσα σε έναν μόνο μήνα. Η επίδοση αυτή ήταν αρκετή για να αφήσει πίσω της δημοφιλή κορεατικά μοντέλα που συνήθως κυριαρχούν.
Ενδεικτικά, το Kia Sorento περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με 7.836 μονάδες, ενώ ακολούθησαν το Hyundai Grandeur με 5.183, το Kia Sportage με 4.760 και το Kia Carnival με 4.543 πωλήσεις.
Η κυριαρχία της Tesla, ωστόσο, δεν αποτυπώνεται μόνο στην επικράτησή της έναντι των Κορεατών κατασκευαστών.
Με συνολικές πωλήσεις 10.866 οχημάτων τον Μάιο, η Tesla διατήρησε τα σκήπτρα της δημοφιλέστερης ξένης μάρκας στην Κορέα για τέταρτο συνεχή μήνα, συνεχίζοντας το σερί που ξεκίνησε τον περασμένο Μάρτιο, όταν έγινε η πρώτη μη-κορεατική φίρμα που κατάφερε να πετύχει περισσότερες από 10.000 πωλήσεις μέσα σε ένα μήνα.
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιτυχίας, οι μηνιαίες πωλήσεις του Model Y ξεπέρασαν το άθροισμα των πωλήσεων των BMW και Mercedes που σημείωσαν 6.555 και 3.553 πωλήσεις αντίστοιχα. Πιο πίσω ακολούθησαν Audi, Lexus και Volvo, ενώ η κινεζική BYD έκανε την εμφάνισή της στην έβδομη θέση της κατάταξης με 1.032 οχήματα.
Κλειδί η χαμηλότερη τιμή
Οι άνθρωποι της αγοράς εστιάζουν σε έναν καθοριστικό παράγοντα: την επιθετική τιμολογιακή πολιτική της Tesla. Η απόφαση της εταιρείας να μειώσει την τιμή της πισωκίνητης έκδοσης (RWD) του Model Y κοντά στα 35.000 ευρώ αποδείχθηκε καθοριστική.
Με αυτόν τον τρόπο, το Model Y απέβαλε την ετικέτα του απρόσιτου premium ηλεκτρικού αυτοκινήτου και μετατράπηκε σε μια εξαιρετικά value-for-money επιλογή, αναδιαμορφώνοντας πλήρως τον χάρτη της κορεατικής αυτοκίνησης.