Η Νότια Κορέα γυρίζει 35 χρόνια πίσω: Εξετάζει πανεθνικούς περιορισμούς στην οδήγηση

Η κυβέρνηση της χώρας επιχειρεί να συγκρατήσει τη ζήτηση ενέργειας εν μέσω πιέσεων στην προσφορά, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών στην οδήγηση στο ευρύ κοινό εξετάζει η Νότια Κορέα, η οποία ήδη έχει περιορίσει τη χρήση των οχημάτων του δημόσιου τομέα.

Την Κυριακή 29 Μαρτίου, ο υπουργός Οικονομικών της χώρας, Koo Yun-cheol, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να επεκτείνει τους περιορισμούς στα επιβατικά αυτοκίνητα εφόσον οι παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου φτάσουν περίπου τα 120–130 δολάρια το βαρέλι, από το τρέχον εύρος των 100–110 δολαρίων.

Όπως αναφέρει το Reuters, σε περίπτωση που εφαρμοστεί το εν λόγω μέτρο, θα αποτελέσει τους πρώτους πανεθνικούς περιορισμούς στην οδήγηση στη χώρα από τον Πόλεμο του Κόλπου το 1991, όταν η κυβέρνηση είχε επιβάλει σύστημα εκ περιτροπής κυκλοφορίας οχημάτων για 10 ημέρες, προκειμένου να εξοικονομηθεί ενέργεια.

«Εάν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή επιδεινωθεί, το επίπεδο συναγερμού για την κρίση θα πρέπει να ανέβει στο στάδιο της “προειδοποίησης” και περίπου τότε θα χρειαστεί να περιορίσουμε την κατανάλωση», δήλωσε ο Koo Yun-cheol σε τοπική εκπομπή.

Εξήγησε δε ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να εξετάσει περαιτέρω μειώσεις στη φορολογία των καυσίμων, ώστε να ελαφρυνθεί το βάρος στα νοικοκυριά.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση τη Δευτέρα 30 Μαρτίου, το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι οι υποχρεωτικοί περιορισμοί στην οδήγηση για τον ιδιωτικό τομέα παραμένουν αδιευκρίνιστοι, προσθέτοντας ότι προτού ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση, οι αρχές θα σταθμίσουν τις συνθήκες ενεργειακής προσφοράς και τους ευρύτερους οικονομικούς παράγοντες.

Η Νότια Κορέα εισάγει περίπου το 70% του αργού πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα εκτεθειμένη σε διαταραχές της προσφοράς και σε έντονες διακυμάνσεις τιμών που προκύπτουν από τις εντάσεις στην περιοχή.

Η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα επέβαλε υποχρεωτικό σύστημα εκ περιτροπής κυκλοφορίας οχημάτων πέντε ημερών για τον δημόσιο τομέα, περιορίζοντας τη χρήση οχημάτων με βάση τους αριθμούς κυκλοφορίας.

Με πληροφορίες από Reuters