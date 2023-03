Η οδήγηση μπορεί να σας φτιάξει τη διάθεση

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα ευρήματα έρευνας που πραγματοποίησε η Fiat στη Μεγάλη Βρετανία με στόχο να διαπιστώσει ποια είναι τα στοιχεία που συντελούν η οδήγηση να βελτιώνει την ψυχολογία των ανθρώπων.

Η οδήγηση ενός αυτοκινήτου καλύπτει την ανάγκη για μετακίνηση, αλλά υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι και ένας παράγοντας για τη βελτίωση της ψυχολογίας των ανθρώπων. Τα συμπεράσματα έρευνας της Fiat στη Μ. Βρετανία που περιλάμβανε περισσότερους από 2.000 οδηγούς είναι ενδεικτικά της ευχαρίστησης που συνεχίζει να προσφέρει η οδήγηση, αλλά και γενικότερα η χαρά του ταξιδιού. Η έρευνα έρχεται σε συνέχεια της ενεργοποίησης του διαδραστικού χάρτη Scenic Near Me: The Best Drives In The UK, ο οποίος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μετακινήσεις με αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, όπως το FIAT 500, προσφέροντας πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές συνθήκες, τους διαθέσιμους σταθμούς φόρτισης, σημεία ενδιαφέροντος, κ.α.

Στα αποτελέσματα της έρευνας το 78% του δείγματος δήλωσε ότι όταν ταξιδεύει προς έναν προορισμό προτιμά την επιλογή της πιο όμορφης διαδρομής, ακόμα και αν αυτή δεν είναι η συντομότερη. Ειδικότερα το 54% δήλωσε ότι είναι πιο σημαντικό τα ταξίδι μέσω μιας διαδρομής που προσφέρει ευκαιρίες για όμορφες φωτογραφίες, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται μια αρκετά μεγαλύτερη σε απόσταση και χρόνο οδήγηση.

Παράλληλα, οι μεγαλύτερες διαδρομές και ο ανοιχτός δρόμος αποτελούν ευκαιρία χαλάρωσης για το 44% των ερωτηθέντων, ενώ εξαιρετικά σημαντικό είναι το ποσοστό (41%) όσων θέλουν να οδηγούν σε προορισμούς που δεν έχουν βρεθεί στο παρελθόν. Αντίθετα, λόγοι που μπορούν να αποτρέψουν την επιλογή μιας όμορφης και μεγαλύτερης σε διάρκειας διαδρομής από τον οδηγό είναι, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, το άγχος της αυτονομίας και η «υποχρέωση» της κουβέντας με τους επιβάτες.

Ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα και όσον αφορά στα cabrio μοντέλα, όπου δύο στους δέκα οδηγούς τα προτιμούν σε σχέση με τα «κλειστά» αυτοκίνητα, ενώ το 30% δηλώνει ότι ζηλεύει όταν βλέπει στο δρόμο ένα cabrio με ανοιχτή την οροφή.

Βέβαια το ταξίδι -ειδικά με ένα cabrio όπως το 500- δεν αποτελεί απόλαυση μόνο για τον οδηγό, αλλά και τους υπόλοιπους επιβάτες, με το 56% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι σε όμορφες διαδρομές ζηλεύουν τους επιβάτες που απολαμβάνουν τη διαδρομή χωρίς το άγχος της οδήγησης.

Greg Taylor, Επικεφαλής των FIAT και Abarth στη Μ. Βρετανία: «Η έρευνα μας έδειξε ότι οι οδηγοί συνεχίζουν να απολαμβάνουν -υπό συνθήκες- την οδήγηση, αλλά και ότι αγαπούν ιδιαίτερα τις όμορφες διαδρομές που υπάρχουν στη χώρα μας. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να τις απολαύσει κανείς μαζί με ένα αμιγώς ηλεκτρικό cabrio μοντέλο, όπως είναι το FIAT 500. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες για την αυτονομία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αλλά χάρη στη μεγάλη αυτονομία του 500 που φτάνει τα 320 χλμ. και τη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε 35 λεπτά, οι οδηγοί μπορούν να απολαύσουν τη διαδρομή χωρίς άγχος, με απόλυτη ησυχία και απρόσκοπτη επαφή με το περιβάλλον.»

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό 500, αναδείχθηκε τo 2022 ως το πλέον δημοφιλές αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο του Ομίλου Stellantis. Είναι το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία του που είναι διαθέσιμο με τρία αμαξώματα: hatchback, cabrio και το καινοτόμο 3+1. Εφοδιασμένο με μπαταρία χωρητικότητας 42kWh προσφέρει αυτονομία που φτάνει τα 320χλμ. σε μικτές συνθήκες (WLTP), ενώ αγγίζει τα 460χλμ. αυτονομίας σε αστικές συνθήκες. Παράλληλα, το σύστημα φόρτισης του επιτρέπει -σε κατάλληλο δίκτυο- την ανάκτηση αυτονομίας 50χλμ. σε μόλις 5 λεπτά, ενώ σε 35 λεπτά η μπαταρία μπορεί να ανακτήσει το 80% της φόρτισής της.