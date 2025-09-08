Η ολοκαίνουργια ηλεκτρική Mercedes GLC: Με εκρηκτικές επιδόσεις και αυτονομία 713 χλμ.

Η Mercedes GLC EQ φέρνει την επανάσταση στην γκάμα της γερμανικής μάρκας, ξεχωρίζοντας για τον high-tech και δυναμικό χαρακτήρα της, όπως και για την αποδοτικότητά της.

Ένα νέο κεφάλαιο εγκαινιάζει η Mercedes για την GLC, εισάγοντας το best-seller μοντέλο της στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, με ραχοκοκαλιά την τεχνολογία EQ.

Σχεδιασμένη εξαρχής ως ηλεκτρικό όχημα -το πρώτο μοντέλο σε μια εντελώς νέα οικογένεια- διακρίνεται για τις επιδόσεις, την αυτονομία, την αποδοτικότητα και την ταχύτητα φόρτισης, ενώ ξεχωρίζει με το επαναστατικό λουκ της.

Σε επίπεδο εμφάνισης, μαγνητίζει τα βλέμματα με τη φωτιζόμενη χρωμιωμένη μάσκα, που σύμφωνα με τη Mercedes εκπέμπει πρεστίζ και αυτοπεποίθηση, όπως και με τις έντονες γραμμές που προσδίδουν στην ηλεκτρική GLC δυναμικό χαρακτήρα.

Τα μπροστινά φώτα δεν φέρουν τόσο τολμηρή σχεδίαση, σε αντίθεση με τα πίσω που έχουν high-tech προσανατολισμό, χαρίζοντας στο μοντέλο μια διακριτή οπτική ταυτότητα.

Έχει μήκος 4.845 χλστ., με μεταξόνιο 2.972 χλστ., προσφέροντας περισσότερους χώρους συγκριτικά με τις θερμικές εκδόσεις. Παράλληλα, το πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 570 λτ. (1.470 λτ. με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων), ενώ υπάρχει και επιπλέον μπροστινός αποθηκευτικός χώρος (frunk) 128 λίτρων.

Στο εσωτερικό αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής είναι η οθόνη MBUX Hyperscreen των 39,1 ιντσών, αποτελώντας τη μεγαλύτερη μονάδα που έχει τοποθετήσει το γερμανικό brand μέχρι σήμερα σε μοντέλο του. Αξιοποιώντας την τεχνολογία matrix-backlight θέτει νέα πρότυπα σε επίπεδο διαισθητικής εμπειρίας, ενώ υπάρχουν και συνολικά 11 στιλ ως μοτίβα φωτισμού που κοσμούν διάφορα σημεία της καμπίνας, ενισχύοντας την premium αίσθηση.

Πυρήνας του συστήματος πολυμέσων είναι το λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System (MB.OS) το οποίο ελέγχει και άλλες πτυχές του οχήματος, όπως τη φόρτιση και τη λειτουργία αυτόνομης οδήγησης. Βασισμένη σε Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να μαθαίνει τις προτιμήσεις του οδηγού, να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και να λαμβάνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο για μια πιο ασφαλή και διαισθητική εμπειρία.

Το γερμανικό SUV αναμένεται να ξεκινήσει την εμπορική του πορεία το δεύτερο μισό του 2026, αρχικά στην τετρακίνητη έκδοση GLC 400 4MATIC που παράγει 490 ίππους, επιταχύνει στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 4,3 δλ. και έχει τελική ταχύτητα 210 χλμ,/ώρα.

Ενσωματώνει μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 94 kWh που εξασφαλίζει έως και 713 χλμ. αυτονομίας, ενώ χάρη στην προηγμένη αρχιτεκτονική των 800V, σε ταχυφορτιστή ο ανεφοδιασμός με 300 χλμ. μπορεί να διαρκέσει μόλις σε 10 λεπτά. Στο μέλλον η γκάμα θα εμπλουτιστεί και με άλλες εκδόσεις.

Η ηλεκτρική Mercedes GLC διαθέτει κιβώτιο 2 σχέσεων, ενώ προαιρετικά προσφέρεται με ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη αερανάρτηση, αλλά και τετραδιεύθυνση.