Η παραγωγή του Opel Mokka έφτασε τις 500.000 μονάδες

Το 500.000ό Mokka βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου στο Πουασί της Γαλλίας.

Ένα βιομηχανικό ορόσημο γιόρτασε η Opel την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, παράγοντας το 500.000ό Mokka, στο εργοστάσιο της Stellantis στο Πουασί της Γαλλίας. Η παραγωγή του Mokka ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2021, ενώ από τότε έχει καταφέρει να εδραιωθεί ανάμεσα στα κορυφαία σε πωλήσεις μοντέλα της εταιρείας, υιοθετώντας τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της.

«Το Mokka είναι ένα από τα πιο εκφραστικά μοντέλα μας και το πλέον αντιπροσωπευτικό της ταυτότητάς μας. Η επίτευξη αυτού του ορόσημου αποτελεί απόδειξη της δύναμης της στρατηγικής μας και της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι πελάτες μας στα οχήματά μας», δήλωσε ο Charles Peugeot, Γενικός Διευθυντής της Opel Γαλλίας.

Το ανανεωμένο Mokka λανσαρίστηκε στην αγορά το 2024, φέροντας πιο φρέσκια εμφάνιση, με το νέο έμβλημα του Κεραυνού, τη νέα LED υπογραφή εμπρός-πίσω και μαύρες λεπτομέρειες που διατρέχουν το αμάξωμα από το καπό έως το πίσω μέρος.

Σε επίπεδο συστημάτων κίνησης, οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους 3 επιλογές. Η γκάμα έχει ως αφετηρία τον τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων που αποδίδει 136 ίππους, ενώ το ίδιο μοτέρ συνδυάζεται και 48βολτη υβριδική τεχνολογία για την απόδοση 145 ίππων, με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων.

Παράλληλα, προσφέρεται και ως αμιγώς ηλεκτρικό με ηλεκτροκινητήρα 156 ίππων, που αντλεί ενέργεια από μπαταρία ενεργειακής χωρητικότητας 54 kWh για έως και 403 χλμ. αυτονομίας, ενώ έχει παρουσιαστεί και η «καυτή» έκδοση GSE με τους 281 ίππους.

Το εργοστάσιο του Πουασί ιδρύθηκε το 1938 και τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε κέντρο παραγωγής υψηλής ποιότητας B-SUV, ενώ όπως αναφέρει η Opel επωφελείται από υψηλό επίπεδο βιομηχανικής τεχνογνωσίας σε συνδυασμό με αυστηρά πρότυπα ποιότητας.