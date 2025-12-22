Η Peugeot εξετάζει την επάνοδο του 508 Estate

Η Peugeot δεν αποκλείει την επάνοδο στο σύγχρονο αυτοκινητικό τοπίο ενός μοντέλου που θα διαδεχθεί το 508 Estate.

Σε μια κίνηση που υποδηλώνει την βαθιά της επιθυμία για διαφοροποίηση σε μια εποχή όπου τα SUV κυριαρχούν στην ευρωπαϊκή και όχι μόνο αγορά, η Peugeot φαίνεται να διερευνά την πιθανότητα «επιστροφής» ενός οχήματος διαφορετικού από τα συμβατικά crossover και χάτσμπακ μοντέλα της — και συγκεκριμένα τον διάδοχο του 508 Estate.

Το Peugeot 508 έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του το 2010 με στόχο να ανταγωνιστεί καθιερωμένα μοντέλα του είδους, όπως τα Volkswagen Passat, Skoda Superb και Volvo S60, ενώ έναν χρόνο αργότερα την πρεμιέρα της πραγματοποίησε και η έκδοση Estate. Παρά την αδιαμφισβήτητη αισθητική και την πρακτικότητα που προσέφερε η τελευταία, οι πωλήσεις της δεν έφτασαν ποτέ τα αναμενόμενα επίπεδα με αποτέλεσμα η παραγωγή να διακοπεί οριστικά την άνοιξη του 2025, χωρίς να έχει σχεδιαστεί άμεσος αντικαταστάτης.

Ο CEO της Peugeot, Alain Favey, υπογράμμισε σε δηλώσεις του στον ηλεκτρονικό ειδικό Τύπο, και συγκεκριμένα στο βρετανικό Autocar, ότι η εταιρεία δεν έχει εγκαταλείψει τα στέισον βάγκον, ή άλλων παραλλαγών που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν ουσιαστικά το 508 Estate στο μέλλον. Ωστόσο, η ζήτηση στη συγκεκριμένη αγορά έχει συρρικνωθεί σημαντικά εξαιτίας της ανόδου των SUV.

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα του 508 Estate, ο CEO της γαλλικής εταιρείας δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα είναι στέισον βάγκον ή κάτι διαφορετικό; Δεν ξέρω ακόμη», προσθέτοντας ότι η Peugeot δεν αποκλείει τίποτα και θα επιστρέψει στη συγκεκριμένη κλάση αν βρει τη «σωστή συνταγή».

Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία περίοδο τα μοντέλα… τύπου στέισον βάγκον κάνουν ολοένα και πιο συχνά αισθητή την παρουσία τους, με χαρακτηριστικούς εκφραστές της τάσης αυτής να είναι τα BYD Seal 6 και Toyota bZ4X Touring.

Το βέβαιο είναι ότι παρά την κυριαρχία των SUV, η γαλλική εταιρεία δηλώνει έτοιμη να διατηρήσει την ιστορική της σχέση με τα στέισον βάγκον, η οποία χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950.