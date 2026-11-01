Η πιο φαρδιά λεωφόρος στον κόσμο – Mεγαλύτερη από γήπεδο ποδοσφαίρου

Το εντυπωσιακό πλάτος της, 110 μέτρα, περιλαμβάνει 16 λωρίδες κυκλοφορίας.

Ανάμεσα στις πιο διάσημες λεωφόρους του πλανήτη συγκαταλέγονται δρόμοι όπως η Broadway και η Avenue des Champs-Elysées, όμως ο τίτλος της φαρδύτερης λεωφόρου στον κόσμο θα πρέπει πιθανότατα να απονεμηθεί στην Avenida 9 de Julio, μία από τις βασικές οδικές αρτηρίες που διασχίζουν το κέντρο του Μπουένος Άιρες, στην Αργεντινή.

Η λεωφόρος πήρε το όνομά της από την ημερομηνία της εθνικής ανεξαρτησίας της χώρας, δηλαδή την 9η Ιουλίου 1916. Ο συγκεκριμένος αστικός δρόμος έχει μήκος 4 χιλιομέτρων και εντυπωσιακό πλάτος 110 μέτρων. Συγκριτικά, ένα τυπικό γήπεδο ποδοσφαίρου έχει μήκος 105 μέτρα.

Η ιστορία της Avenida 9 de Julio

Η Avenida 9 de Julio ουσιαστικά ξεκινά την ιστορία της το 1827, όταν ο Bernardino Rivadavia πρότεινε τη δημιουργία της ως έναν τρόπο σύνδεσης του Βορρά με τον Νότο, των αλυκών με τα λιμάνια, πάνω σε έναν άξονα που δεν διέφερε ιδιαίτερα από τον σημερινό.

Ήδη από εκείνα τα χρόνια είχαν διατυπωθεί προτάσεις για τη διεύρυνση των δρόμων και τη δημιουργία λεωφόρων, οι οποίες θα απαιτούσαν την κατεδάφιση τμημάτων της πόλης, με στόχο την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας και πολύ πριν από τα μεγάλα μεταναστευτικά κύματα, σύμφωνα με το serargentino.com.

Το 1861, ο μελλοντικός δήμαρχος Seeber (1889–1890) επανέφερε το σχέδιο στο προσκήνιο και, τρεις δεκαετίες αργότερα, το Κογκρέσο ενέκρινε τα έργα. Το Consejo Deliberante του Μπουένος Άιρες έδωσε την έγκρισή του το 1894, ενώ τα σχέδια έγιναν αποδεκτά το 1907 με το σχέδιο Bouvard. Ο Νόμος 8855 του 1912 έδωσε τελικά την έγκριση για την υλοποίησή του.

Αυτό το πρώτο σχέδιο, το οποίο δεν προέβλεπε τρόπο χρηματοδότησης, φιλοδοξούσε να απαλλοτριώσει 33 οικοδομικά τετράγωνα, από το Paseo de Julio έως την Avenida Brasil, πάνω στον άξονα Βορρά–Νότου που είχε προτείνει ο Rivadavia. Προβλεπόταν η κατασκευή μιας λεωφόρου πλάτους 33 μέτρων, με δύο παράπλευρους δρόμους και «δημόσια και ιδιωτικά κτίρια χαρακτηριστικού ύφους και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής».

Ωστόσο, τα έργα αναβάλλονταν συνεχώς, εξαιτίας των έντονων αντιδράσεων των κατοίκων, αλλά και μιας σειράς νομικών προσφυγών. Η κατασκευή ξεκίνησε τελικά το 1936, όμως προχωρούσε με πολύ αργούς ρυθμούς.

Το πρώτο τμήμα της λεωφόρου ολοκληρώθηκε το 1960, ενώ η Avenida 9 de Julio ολοκληρώθηκε οριστικά περίπου 20 χρόνια αργότερα.