Η πιο καινοτόμος μάρκα αυτοκινήτων στην ηλεκτροκίνηση – Κέρδισε τη Volkswagen

Είναι από την Κίνα, αναδείχθηκε πιο καινοτόμος μάρκα στα ηλεκτρικά ανάμεσα σε 38 ομίλους, κερδίζοντας τη Volkswagen για μόλις τρεις βαθμούς στον δείκτη index points – IP.

Μετά την έκθεση «Electromobility Report 2026», το «Center of Automotive Management» ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας για τις τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης κάθε μάρκας αυτοκινήτων.

Η έκθεση του ανεξάρτητου επιστημονικού ινστιτούτου εστιάζει στην έρευνα στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της κινητικότητας σε πραγματικές συνθήκες και στον βαθμό καινοτομίας στις τεχνολογίες των κατασκευαστών. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν, πιο καινοτόμος μάρκα στην ηλεκτροκίνηση, αναδείχθηκε ξανά η Geely.

Μέχρι σήμερα, από το 2021 έως το πρώτο εξάμηνο του 2026, καταγράφηκαν και αξιολογήθηκαν συνολικά 910 καινοτομίες σε οχήματα μαζικής παραγωγής από 38 ομίλους κατασκευαστών αυτοκινήτων στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Ο Όμιλος Geely, που περιλαμβάνει και τη μάρκα Zeekr, ηγείται στον τομέα της καινοτομίας στην ηλεκτροκίνηση με 207 βαθμούς δείκτη (index points – IP), ακολουθούμενος από τον Όμιλο Volkswagen (204 IP) και την BYD (192 IP). H Mercedes-Benz (147 IP) και η BMW (135 IP), συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.

Πρώτη φορά εκτός δεκάδας η Tesla

Αξίζει να αναφερθεί η υποχώρηση της Tesla από την 6η στην 11η θέση, με την αμερικανική εταιρεία να βρίσκεται για πρώτη φορά εκτός της πρώτης δεκάδας των πιο καινοτόμων κατασκευαστών ηλεκτρικών οχημάτων, από τότε που ξεκίνησε η σχετική κατάταξη το 2016. Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες παραμένουν επίσης σε αδύναμη θέση στον τομέα της ηλεκτροκίνησης: η Toyota ανέβηκε στη 15η θέση (από τη 17η) μεταξύ 38 κατασκευαστών, ενώ η Nissan περιορίστηκε στη 18η θέση και η Honda μόλις στην 22η.

Όσον αφορά τους τομείς που εκ των πραγμάτων δείχνει να εστιάζει η αυτοκινητοβιομηχανία το πρώτο εξάμηνο του 2026, ειδικά για την ηλεκτροκίνηση, αυτοί είναι η αυτονομία, η ικανότητα φόρτισης και η κατανάλωση ενέργειας, καθώς και το ηλεκτρικό οικοσύστημα (τεχνολογίες V2H, V2G). Χαρακτηριστικά, ο Όμιλος Geely έχει να επιδείξει υπερταχεία φόρτιση που προσφέρει αυτονομία έως και δύο χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο, με τη φόρτιση από το 10% έως το 97% να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από εννέα λεπτά. Ήδη διατίθενται στην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική αγορά μοντέλα της μάρκας Zeekr, όπως τα Zeekr 7X και Zeekr 7GT, βασισμένα στην πλατφόρμα 800V που προσφέρουν υπερταχεία φόρτιση έως και 480KW.

Κινέζοι και Γερμανοί διαμορφώνουν το μέλλον

Ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Stefan Bratzel, καθηγητής στο Πανεπιστήμιου Εφαρμοσμένων Επιστημών και Οικονομικών (FHDW) στην Κολωνία της Γερμανίας, σχολιάζει σχετικά: «Η ηγετική θέση στην καινοτομία στον τομέα της ηλεκτροκίνησης εξακολουθεί να διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από Κινέζους και Γερμανούς κατασκευαστές. Η Geely και η BYD επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο καινοτομίας εδώ και αρκετό καιρό ενώ είναι αξιοσημείωτη η προσπάθεια της Mercedes-Benz να καλύψει το χαμένο έδαφος. Η Tesla, αντίθετα, χάνει ξεκάθαρα έδαφος στην κούρσα της καινοτομίας. Ο καθοριστικός παράγοντας δεν είναι πλέον απλώς το ποιος προσφέρει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά το ποιος προσφέρει στην αγορά τα πιο ελκυστικά συνολικά πακέτα, όσον αφορά την αυτονομία, την απόδοση φόρτισης, την αποδοτικότητα και το κόστος.

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Οι Κινέζοι κατασκευαστές αποδεικνύουν όλο και περισσότερο ότι μπορούν να μετατρέψουν την τεχνολογική τους ισχύ σε μερίδιο αγοράς — πλέον και στη Γερμανία, όπου η ηλεκτροκίνηση έχει αποκτήσει σημαντική δυναμική. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, ταξινομήθηκαν στη Γερμανία 604.144 νέα επιβατικά αυτοκίνητα με μπαταρία (BEV), σημειώνοντας αύξηση 58,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με το μερίδιο των BEV στο σύνολο των νέων ταξινομήσεων να έχει αυξηθεί από το 18,1% στο 27,2%. Σε αυτό το τοπίο, ο διπλασιασμός του μεριδίου αγοράς των Κινέζων κατασκευαστών, αποτελεί σαφές προειδοποιητικό σήμα για τις καθιερωμένες μάρκες».

Πώς γίνεται η αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των κατασκευαστών αυτοκινήτου διεξάγεται με εφαρμογή μιας ιδιαίτερα σύνθετης μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει το Center of Automotive Management, η οποία αποκαλείται MOBIL. Πρόκειται για σύνθεση των αρχικών των λέξεων Maturity (ωριμότητα), Originality (πρωτοτυπία), Benefit (όφελος) και Innovation Level (επίπεδο καινοτομίας).

Πιο συγκεκριμένα, η μεθοδολογία MOBIL αξιολογεί: