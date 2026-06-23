Η πιο «σκοτεινή» και δυναμική εκδοχή του ηλεκτρικού κουπέ SUV της Cupra

Η Cupra συνεχίζει να ενισχύει τον ξεχωριστό χαρακτήρα του Tavascan, παρουσιάζοντας τη νέα έκδοση Black Edition.

Πρόκειται για μια παραλλαγή του γνωστού κουπε SUV της Cupra που δίνει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη σπορ αισθητική και την επιβλητική παρουσία, η οποία έρχεται να προστεθεί στη γκάμα του για το 2026, προσφέροντας μια πιο επιθετική και ιδιαίτερα εκφραστική εμφάνιση, χωρίς να αλλοιώνει τη σχεδιαστική φιλοσοφία που έχει καθιερώσει το Tavascan ως ένα από τα πιο ξεχωριστά ηλεκτρικά μοντέλα της κατηγορίας του.

Το βασικό στοιχείο που διαφοροποιεί την έκδοση Black Edition είναι οι πολυάριθμες μαύρες λεπτομέρειες που κυριαρχούν τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Οι σχεδιαστές της Cupra επέλεξαν να τονίσουν ακόμη περισσότερο τις δυναμικές γραμμές του αμαξώματος, προσθέτοντας μαύρα διακοσμητικά στοιχεία στη μάσκα, στους καθρέφτες και σε επιμέρους σημεία του αμαξώματος, δημιουργώντας μια πιο επιθετική και «σκοτεινή» εικόνα. Το αποτέλεσμα συμπληρώνεται από ζάντες αλουμινίου με διάμετρο 20 ή 21 ίντσες σε μαύρο ματ φινίρισμα, οι οποίες ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία της έκδοσης συνεχίζεται με σκούρες επενδύσεις, μαύρες επιφάνειες και σπορ καθίσματα που υπογραμμίζουν τον premium προσανατολισμό του Tavascan. Παράλληλα, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει σε συνδυασμό με τα πακέτα Immersive and Adrenaline στοιχεία που μέχρι πρότινος συναντούσε κανείς σε ανώτερες εκδόσεις, όπως ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα, προσαρμοζόμενη ανάρτηση, πανοραμική γυάλινη οροφή και προηγμένο ηχοσύστημα υψηλής ποιότητας.

Η παρουσίαση της έκδοσης Black Edition συμπίπτει με τη συνολική αναβάθμιση του Tavascan για το 2026. Το μοντέλο αποκτά νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, αναβαθμισμένο σύστημα πολυμέσων βασισμένο στο Android OS και νέο τιμόνι με φυσικά πλήκτρα και πρόσθετες λειτουργίες που βελτιώνουν την εμπειρία οδήγησης και τη συνδεσιμότητα.

Παράλληλα, η γκάμα εμπλουτίζεται με μια νέα βασική έκδοση με απόδοση 190 ίππων, η οποία συνδυάζεται με μπαταρία 58 kWh και προσφέρει αυτονομία που φτάνει 435 χλμ. Στην κορυφή της γκάμας παραμένουν οι ισχυρότερες εκδόσεις Endurance και VZ, με ισχύ έως 340 ίππους και αυτονομία που αγγίζει τα 557 χλμ.