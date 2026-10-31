Η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης θέλει να βάλει κόφτη στα 80 χλμ/ώρα στις εθνικές οδούς

θα μπορούσε να γίνει τις επόμενες εβδομάδες η πρώτη χώρα που θα εγκρίνει μια πιθανή προσωρινή μείωση της ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους, εξετάζοντας την επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας 80 χλμ/ώρα.

Η ενεργειακή κρίση που πλήττει την Ευρώπη και κατά συνέπεια οι υψηλές τιμές των καυσίμων, ενδεχομένως να οδηγήσουν την πλουσιότερη χώρα να πάρει ένα μέτρο που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί.

Η Ελβετία θα μπορούσε να γίνει τις επόμενες εβδομάδες η πρώτη χώρα που θα εγκρίνει μια πιθανή προσωρινή μείωση της ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους, εξετάζοντας την επιβολή ανώτατου ορίου ταχύτητας 80 χλμ/ώρα.

Η τροφοδοσία με καύσιμα βρίσκεται σε κίνδυνο σε ορισμένες χώρες. Πρόσφατα, η γαλλική κυβέρνηση επιβεβαίωσε πως ένα στα επτά πρατήρια καυσίμων στη χώρα αντιμετώπιζε ήδη κάποιο πρόβλημα στον εφοδιασμό με βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ). Μάλιστα, η ADAC, η μεγαλύτερη ένωση αυτοκινητιστών στην Ευρώπη, συνέστησε στους οδηγούς άλλων χωρών να γεμίζουν τα ρεζερβουάρ τους όσο το δυνατόν περισσότερο πριν εισέλθουν στη Γαλλία.

Λίγες μόλις ώρες αργότερα, έγινε γνωστό ότι το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Ελβετίας θα μπορούσε να επιβάλει ανώτατο όριο ταχύτητας 80 χλμ/ώρα στους αυτοκινητοδρόμους της, σε περίπτωση σοβαρής έλλειψης καυσίμων στη χώρα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εθνικού Οικονομικού Εφοδιασμού (BWL) έχει ήδη υποβάλει σχετική πρόταση σε άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, προκειμένου να εξεταστεί και να διατυπωθούν παρατηρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα μπορούσε να εφαρμοστεί μειωμένο όριο ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους, καθώς και για την ποσότητα καυσίμων που θα μπορούσε να εξοικονομηθεί ως αποτέλεσμα του μέτρου.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές εάν το συγκεκριμένο όριο θα εφαρμοζόταν και στα ηλεκτρικά οχήματα.

Ο εφοδιασμός με πετρέλαιο κίνησης υποστηρίζεται ήδη από τα αποθέματα ασφαλείας

Η Ελβετία επικαλείται την έλλειψη εφοδιασμού με πετρελαϊκά προϊόντα ως λόγο για την εξέταση αυτού του μέτρου.

Σύμφωνα με την έκθεση κατάστασης της 21ης Οκτωβρίου 2026, οι ισχυρές βροχοπτώσεις στη νότια Γαλλία καθυστέρησαν την άντληση αργού πετρελαίου και τη διακίνηση διυλισμένων προϊόντων.

Ως εκ τούτου, ο εφοδιασμός με πετρέλαιο κίνησης πρέπει επί του παρόντος να συμπληρώνεται από τα υποχρεωτικά αποθέματα ασφαλείας. Από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026, θα μπορούν να αντληθούν έως και 45.000 κυβικά μέτρα ντίζελ από αυτά τα αποθέματα. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σε λίγο λιγότερο από το 4% της διαθέσιμης υποχρεωτικής αποθεματικής δυναμικότητας.

Έχει επίσης εγκριθεί η αποδέσμευση κηροζίνης από τα υποχρεωτικά αποθέματα ασφαλείας. Στόχος είναι να διασφαλιστεί ο εφοδιασμός έως την 1η Νοεμβρίου 2026.

Επομένως, η κατάσταση διαφέρει ανάλογα με το είδος του καυσίμου. Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικών Υποθέσεων και Ελέγχου Εξαγωγών (BAFA) της Ελβετίας, ο εφοδιασμός με βενζίνη και πετρέλαιο θέρμανσης θεωρείται ασφαλής, ενώ για το ντίζελ και τα αεροπορικά καύσιμα απαιτείται η χρήση αποθεμάτων ασφαλείας.

Σε γενικές γραμμές, η BAFA χαρακτηρίζει την κατάσταση όσον αφορά τα πετρελαϊκά προϊόντα τεταμένη και εύθραυστη.

Η Ελβετία εξετάζει ήδη τη μείωση των ορίων ταχύτητας ως διορθωτικό μέτρο

Σύμφωνα με τις δικές της δηλώσεις, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εθνικού Οικονομικού Εφοδιασμού (BWL) επανεξετάζει τακτικά τα μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε περίπτωση ελλείψεων στον εφοδιασμό.

Αρχικά, αυτά περιλαμβάνουν εθελοντικές εκκλήσεις για εξοικονόμηση καυσίμων. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να ενθαρρυνθούν οι πολίτες να μοιράζονται το ίδιο αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους (carpooling), να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή να περιορίσουν τις μετακινήσεις αναψυχής.

Εάν τα μέτρα αυτά αποδειχθούν ανεπαρκή, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο μπορεί να διατάξει τη μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητοδρόμους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας.

Επομένως, ένα όριο ταχύτητας 80 χλμ/ώρα αποτελεί πιθανό πρόσθετο μέτρο, εάν η έλλειψη εφοδιασμού επιδεινωθεί, σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων και να αποσυμπιέσει τα υποχρεωτικά αποθέματα ασφαλείας.

Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικών Υποθέσεων και Ελέγχου Εξαγωγών (BAFA) δεν έχει ακόμη προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης ούτε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του μέτρου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχει υπολογιστεί ούτε η εξοικονόμηση καυσίμων που θα μπορούσε να επιφέρει το συγκεκριμένο όριο ταχύτητας.

Προς το παρόν, εξακολουθεί να ισχύει το όριο ταχύτητας των 120 χλμ/ώρα στους αυτοκινητόδρομους.