Η Polestar αποκάλυψε το αυτοκίνητο του 2030 – Έχει δύο πορτμπαγκάζ και ύψος μόλις 1,35 μ

Το νέο Polestar είναι χαμηλότερο από Porsche, έχει εντυπωσιακές αναλογίες, μια πρωτοποριακή οθόνη 20 ιντσών HyperDIM και, φυσικά, κινείται με ηλεκτρική ενέργεια.

Eίναι το concept πάνω στο οποίο θα βασιστούν τα μελλοντικά οχήματα της Polestar. Φέρει την κωδική ονομασία Formula 2030 και πρόκειται για ένα εντυπωσιακό πρωτότυπο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που συνδυάζει σπορ αναλογίες, προηγμένη τεχνολογία και πρακτικές λύσεις. Παρότι δύσκολα θα το δούμε στους δρόμους με αυτήν ακριβώς τη μορφή, αποτελεί μια πρώτη γεύση από τα αυτοκίνητα που ετοιμάζει η σουηδική εταιρεία για τα επόμενα χρόνια.

Το Formula 2030 δημιουργήθηκε υπό την καθοδήγηση του νέου επικεφαλής σχεδιασμού της Polestar, Philipp Römers, και αποτυπώνει τη φιλοσοφία της μάρκας για το μέλλον: λιγότερα περιττά στοιχεία, μεγαλύτερη έμφαση στην οδηγική εμπειρία και αξιοποίηση βιώσιμων υλικών.

Ένα σπορ αυτοκίνητο με ύψος μόλις 1,35 μέτρα

Το πρώτο στοιχείο που τραβάει την προσοχή είναι οι αναλογίες του. Το αμάξωμα έχει μήκος 4.680 χλστ., πλάτος 2.021 χλστ. και ύψος μόλις 1.350 χλστ., ενώ το μεταξόνιο φτάνει τα 2.780 χλστ. Πρόκειται, επομένως, για ένα ιδιαίτερα χαμηλό και φαρδύ αυτοκίνητο, με την εμφάνισή του να παραπέμπει περισσότερο σε σπορ μοντέλο παρά σε ένα πρακτικό οικογενειακό όχημα.

Οι τροχοί των 22 ιντσών, το μακρύ καπό, οι κοντοί πρόβολοι και οι έντονοι πίσω θόλοι ενισχύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες είναι η απουσία της κλασικής μεσαίας κολόνας, κάτι που επιτρέπει στις πόρτες να ανοίγουν αντικριστά, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην καμπίνα.

Στο εμπρός μέρος υπάρχει επίσης ένας ιδιαίτερος υαλοκαθαριστήρας, τοποθετημένος κάθετα, όπως συμβαίνει σε κάποια αγωνιστικά οχήματα. Παράλληλα, η σχεδόν εξ ολοκλήρου γυάλινη οροφή καταλήγει σε μια μεγάλη πίσω αεροτομή, ενώ το σύστημα LiDAR παραμένει κρυμμένο κάτω από ένα αεροδυναμικό κάλυμμα και εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η αυτόνομη οδήγηση.

Στο πίσω μέρος, η Polestar εγκαταλείπει τη συνηθισμένη ενιαία φωτεινή μπάρα και παρουσιάζει τη νέα φωτιστική υπογραφή Single Blade. Αντίστοιχα, εμπρός συναντάμε τα φωτιστικά σώματα Dual Blade, τα οποία προαναγγέλλουν την εμφάνιση της επόμενης γενιάς του Polestar 2.

Εσωτερικό με οκτώ φυσικά κουμπιά και οθόνη 20 ιντσών

Περνώντας στο εσωτερικό, τη διαφορά κάνει η κυρτή οθόνη HyperDIM των 20 ιντσών, η οποία είναι τοποθετημένη απευθείας στην κολόνα του τιμονιού, ώστε οι πληροφορίες να βρίσκονται πάντα στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Στην κεντρική κονσόλα υπάρχει ακόμη μία οθόνη 12,2 ιντσών.

Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι τα οκτώ φυσικά χειριστήρια που βρίσκονται κάτω από την κεντρική οθόνη, φιλοξενώντας τις βασικές λειτουργίες.

Τα τέσσερα καθίσματα διαθέτουν ειδικούς αεροθαλάμους και μαξιλάρια που προσαρμόζονται στο σώμα κάθε επιβάτη, προσφέροντας καλύτερη στήριξη στις στροφές και κατά την επιτάχυνση.

Επιπλέον, η καμπίνα διαμορφώνεται σε κάποιο βαθμό, ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης. Για παράδειγμα, στην επιλογή Performance, τα χειριστήρια πλησιάζουν τον οδηγό, δημιουργώντας μια πιο οδηγοκεντρική θέση, ενώ στην Autonomous, το τιμόνι και το κάθισμα απομακρύνονται μεταξύ τους και η κεντρική οθόνη ανασηκώνεται.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στα υλικά που χρησιμοποιούνται στο πρωτότυπο. Το αμάξωμα είναι βαμμένο στην απόχρωση Nitrogen, η οποία δημιουργεί διαφορετικές οπτικές εντυπώσεις ανάλογα με τον φωτισμό, ενώ συνδυάζεται με ματ, σατινέ και γυαλιστερές επιφάνειες.

Οι λεπτομέρειες Swedish Gold, που αποτελούν χαρακτηριστικό στοιχείο των μοντέλων επιδόσεων της Polestar, βρίσκονται στις δαγκάνες των φρένων Brembo, στις ζώνες ασφαλείας και σε επιμέρους τμήματα της καμπίνας. Σημαντική είναι και η χρήση ανακυκλωμένων και βιολογικής προέλευσης υλικών. Για παράδειγμα, οι πλάτες των καθισμάτων κατασκευάζονται από σύνθετο υλικό που συνδυάζει ευρωπαϊκό λινάρι με πολυπροπυλένιο βιολογικής προέλευσης, περιορίζοντας τη χρήση νέων πλαστικών.

Όσο για τον χώρο αποσκευών, υπάρχουν δύο, ένας εμπρός και έναν πίσω.

Θα παραμείνει πρωτότυπο ή θα το δούμε στους δρόμους

Η παρουσίαση του Formula 2030 έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην εμπορική πορεία της εταιρείας. Παρότι, το πρωτότυπο δεν προορίζεται να περάσει αυτούσιο στην παραγωγή, πολλά από τα σχεδιαστικά του στοιχεία θα αξιοποιηθούν σε δύο μελλοντικά μοντέλα.

Το πρώτο είναι η επόμενη γενιά του Polestar 2 που αναμένεται το 2027 και το επόμενο το νέο Polestar 7, ένα compact ηλεκτρικό SUV που έχει προγραμματιστεί για το 2028.