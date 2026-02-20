Η Polestar απορρίπτει τα υβριδικά μοντέλα

Πλήρως ηλεκτρικό είναι το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η Polestar όπως αποσαφήνισε ο επικεφαλής της εταιρείας.

Μόνο τα 100% αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα θα έχουν θέση στην προϊοντική γκάμα της Polestar, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Διευθύνων Σύμβουλος της αυτοκινητοβιομηχανίας, Michael Lohscheller.

Η σουηδική μάρκα, που ανήκει στον κινεζικό κολοσσό Geely, ξεκίνησε με το περιορισμένης παραγωγής Polestar 1, ένα plug-in υβριδικό των 600 ίππων, αλλά έκτοτε κατασκευάζει μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Παράλληλα, η ένταξη της Polestar στην Geely συνεπάγεται πρόσβαση σε τεχνολογία επαναφορτιζόμενων υβριδικών και hybrid με range-exender, αλλά σύμφωνα με τον Lohscheller, η μάρκα δεν θα αποκλίνει από το 100% ηλεκτρικό μονοπάτι της. Αντ’ αυτού θα επικεντρωθεί στην επέκταση της κάλυψης των τμημάτων της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων με μια σειρά από νέα μοντέλα.

«Πιστεύουμε στην επιστήμη. Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική και γι’ αυτό συνεχίζουμε να εστιάζουμε σε αυτό», εξήγησε ο Lohscheller, προσθέτοντας τα εξής: «Με ρωτούν στις συναντήσεις “θα κάνετε ένα υβριδικό;” και η απάντηση είναι “όχι, δεν θα κάνουμε”. Πόσο υπέροχο είναι αυτό; Δεν θα έχουμε καθόλου εκπομπές ρύπων».

Σύμφωνα με τον CEO της Polestar η συγκεκριμένη στρατηγική καθιστά την Polestar μια μοναδική εταιρεία, ενώ θεωρεί ότι ο εμπλουτισμός της γκάμας με υβριδικά θα προκαλούσε την αντίδραση της συντριπτικής πλειονότητας των φίλων της, οι οποίοι είναι άτομα με οικολογική συνείδηση.

Με τον ρυθμό αποδοχής των ηλεκτρικών οχημάτων να επιβραδύνεται και τους νομοθέτες στις ΗΠΑ να καταργούν τα κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση, πολλοί από τους ανταγωνιστές της Polestar έχουν περιορίσει τα σχέδιά τους για ηλεκτροκίνηση, επενδύοντας ξανά στην υβριδική τεχνολογία.