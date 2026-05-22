Με πιο συμβατικά μοντέλα θα εμπλουτίσει τη γκάμα της η Polestar, δείχνοντας την πρόθεσή της να διευρύνει τους ορίζοντές της.

Διατηρώντας τον premium χαρακτήρα που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, η Polestar δεν κρύβει τις φιλοδοξίες της να εισχωρήσει σε πιο mainstream μονοπάτια και να κερδίσει μεγαλύτερο κοινό και κατ’ επέκταση πωλήσεις.

Το ρόλο αυτό θα αναλάβουν νέα μοντέλα, SUV και station wagon, που θα πληρούν νέες προδιαγραφές, πιο κοντά σε αυτές της αδελφής εταιρείας Volvo. Ωστόσο, οι άνθρωποι της Polestar εμφανίζονται καθησυχαστικοί σχετικά με τον εσωτερικό ανταγωνισμό που μπορεί να προκύψει, καθώς υποστηρίζουν ότι υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός φιλοσοφίας ανάμεσα στις δύο εταιρείες, που βρίσκονται υπό την ομπρέλα του κινεζικού κολοσσού Geely.

H Polestar είναι η εταιρεία που ξεκίνησε ως παρακλάδι της Volvo, που φρόντιζε τις βελτιώσεις των μοντέλων της. Με τον καιρό και υπό τη σκέπη της Geely, εξελίχθηκε ως μια αυτόνομη μάρκα, με premium ηλεκτρικά μοντέλα. Η απαίτηση όμως για μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων, υποχρεώνει υπό μία έννοια την εταιρεία σε στροφή σε πιο mainstream μοντέλα.

Αυτό σημαίνει ότι αναπόφευκτα θα γίνει μια στροφή, μικρότερη ή μεγαλύτερη, θα το δείξει η πράξη και το μέλλον, προκειμένου να σταθεί πιο δυναμικά στην αγορά, διεκδικώντας ανεβασμένο μερίδιο. Στοχεύει σε πελάτες που δεν αναζητούν μόνο τεχνολογία και αυτονομία από τα ηλεκτρικά τους μοντέλα, αλλά και ξεχωριστή προσωπικότητα, αυτό που δηλαδή υπόσχεται ότι μπορεί να προσφέρει η Polestar.