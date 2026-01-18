Μια νέα, φιλόδοξη σελίδα στον χάρτη της πολυτελούς αστικής ανάπτυξης ανοίγουν η Mercedes-Benz και η Binghatti Developers, αποκαλύπτοντας το Mercedes-Benz Places | Binghatti City.

Μπορεί η Mercedes να είναι γνωστή στο ευρύ κοινό για τις τετράτροχες δημιουργίες της, εντούτοις η γερμανική εταιρεία ουδέποτε περιόρισε τους… ορίζοντες της αποκλειστικά στον μαγικό κόσμο των τεσσάρων τροχών. Χαρακτηριστικό δείγμα γραφής της εν λόγω προσέγγισης και φιλοσοφίας είναι το Mercedes-Benz Places | Binghatti City.

Αυτό είναι για το δεύτερο κοινό οικιστικό project των Mercedes-Benz και Binghatti Developers στο Ντουμπάι καθώς και το πρώτο που υλοποιείται σε πραγματική αστική κλίμακα, μεταφέροντας το DNA της γερμανικής μάρκας από την αυτοκίνηση στην αρχιτεκτονική. Όπως επισήμως ανακοινώθηκε από την γερμανική εταιρεία, το νέο αυτό εγχείρημα αναπτύσσεται στην περιοχή Meydan και εκτείνεται σε μια εποιφάνεια σχεδόν 840 στρεμμάτων.

Σε αυτά περιλαμβάνονται περισσότερες από 13.000 κατοικίες, κατανεμημένες σε 12 πύργους, με κεντρικό σημείο αναφοράς το εμβληματικό κτίριο «Vision Iconic». Όλα έχουν σχεδιαστεί ως μια αυτάρκης «πόλη μέσα στην πόλη», όπου η κατοικία, η ευεξία, η αναψυχή, το εμπόριο και η κινητικότητα συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο, υψηλής αισθητικής περιβάλλον.

Στον πυρήνα της αρχιτεκτονικής φιλοσοφίας βρίσκεται η σχεδιαστική φιλοσοφία «Sensual Purity» της Mercedes-Benz. Οι καθαρές γραμμές, οι δυναμικές φόρμες και οι αναφορές στην αυτοκινητική κληρονομιά της μάρκας αποτυπώνονται τόσο στη συνολική σύνθεση όσο και στις λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, οι οριζόντιες γραμμές στα podiums παραπέμπουν στο Iconic Grille της εταιρείας, ενώ οι μεταλλικές αποχρώσεις ενισχύουν τον τεχνολογικό και πολυτελή χαρακτήρα. Άλλωστε, κάθε άλλο παρά τυχαίο είναι ότι και οι 12 πύργοι φέρουν τα ονόματα εμβληματικών πρωτοτύπων της Mercedes-Benz, όπως τα Vision One-Eleven, Vision AVTR και Vision Mercedes-Maybach 6.

Αντίστοιχα, οι εσωτερικοί χώροι ακολουθούν μια διαχρονική και μινιμαλιστική αισθητική, όπου κυριαρχούν οι μαύροι και ασημί τόνοι, συνδυασμένοι με υλικά όπως δέρμα και ξύλο. Συνολικά, η εμπειρία κατοίκησης έχει σχεδιαστεί ώστε να αντικατοπτρίζει την ακρίβεια, την τεχνολογία και τη συναισθηματική αξία που συνοδεύουν το όνομα Mercedes-Benz, μετατρέποντας την καθημερινότητα σε premium εμπειρία.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στο τοπίο, το οποίο λειτουργεί ως πράσινος πυρήνας της κοινότητας. Ο Grand Promenade αποτελεί τη βασική «ραχοκοκαλιά» του project, συνδέοντας χώρους εκδηλώσεων, περιοχές χαλάρωσης και υδάτινα στοιχεία. Πεζόδρομοι, υπερυψωμένα μονοπάτια και πράσινοι διάδρομοι ενισχύουν την επαφή με τη φύση και προωθούν έναν πιο βιώσιμο και κοινωνικό τρόπο ζωής.

Τον ευρύτερο χώρο του όλοι οικοδομήματος κοσμούν μεταξύ άλλων πισίνες κάθε τύπου, υπερσύγχρονα γυμναστήρια, χώροι για γιόγκα, καθώς και 12 εξειδικευμένα αθλητικά κλαμπ, τα οποία συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα, η ενσωμάτωση σύγχρονων υποδομών ηλεκτροκίνησης και έξυπνων λύσεων κινητικότητας υπογραμμίζει τον βιώσιμο χαρακτήρα του όλου εγχειρήματος.

Όπως σημειώνει ο Axel Harries, Head of Global Service & Parts της Mercedes-Benz AG, με το συγκεκριμένο project «μεταφέρουμε το μοναδικό DNA της μάρκας μας σε ολιστικούς, πελατοκεντρικούς και διασυνδεδεμένους χώρους διαβίωσης».