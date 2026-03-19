Η Porsche αναπτύσσει κιβώτιο που είναι αυτόματο και χειροκίνητο ταυτόχρονα

H Porsche κατοχύρωσε ένα σύστημα που επιτρέπει στο αυτόματο κιβώτιο να λειτουργεί και ως χειροκίνητο, όταν ο οδηγός το επιθυμεί.

Τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων έχουν επικρατήσει στην αγορά αυτοκινήτου, με αρκετούς κατασκευαστές να έχουν ήδη καταργήσει πλήρως από την γκάμα τους τις επιλογές που συνδυάζονται με μηχανική μετάδοση.

Ωστόσο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των σπορ αυτοκινήτων εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη το ενδεχόμενο να αποτελέσει το χειροκίνητο κιβώτιο παρελθόν.

Η σύνδεση οδηγού-οχήματος, καθώς και ο αυξημένος βαθμός ελέγχου του αυτοκινήτου που προσφέρει ένα καλό μηχανικό κιβώτιο, απογειώνει την οδηγική εμπειρία, ενώ πολλοί είναι αυτοί που αδιαφορούν πλήρως για σπορ αυτοκίνητα με αυτόματη μετάδοση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Porsche διερευνά τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέψουν τη… σύγκλιση των δύο φιλοσοφιών.

Μια πατέντα που γεφυρώνει δύο κόσμους

Αίτηση ευρεσιτεχνίας που υπέβαλε η Porsche περιγράφει ένα καινοτόμο κιβώτιο ταχυτήτων το οποίο μπορεί να λειτουργεί τόσο αυτόματα όσο και χειροκίνητα, ανάλογα με τις προτιμήσεις του οδηγού.

Πρόκειται για ένα κιβώτιο με shift-by-wire που λειτουργεί σε πρώτο βαθμό ως ένα κανονικό αυτόματο κιβώτιο. Υπάρχει επιλογέας, ο οποίος μπορεί να κινηθεί προς τα πάνω ή προς τα πίσω, με τον οδηγό να επιλέγει ανάμεσα στις σχέσεις Drive, Neutral (νεκρά) και Reverse (όπισθεν). Μέχρι εδώ, δεν υπάρχει κάτι καινούργιο.

Το κιβώτιο όμως έχει και δεύτερη λειτουργία. Ο επιλογέας έχει επίσης διάταξη τύπου «H», επιτρέποντας και κινήσεις προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Με αυτόν τον τρόπο, ο οδηγός μπορεί να επιλέγει «σχέσεις» όπως θα έκανε σε ένα παραδοσιακό χειροκίνητο κιβώτιο.

Το σύστημα δεν βασίζεται σε μηχανική σύνδεση, αλλά σε αισθητήρες που καταγράφουν τις κινήσεις του μοχλού, ενώ παράλληλα, ελατήρια αναπαράγουν την αίσθηση της αλλαγής ταχυτήτων. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια προσομοίωση χρήσης του χειροκίνητου κιβωτίου, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε κιβώτια με μετατροπέα ροπής όσο και σε διπλού συμπλέκτη.

Μια ιδέα προς υλοποίηση

Βέβαια, όπως συμβαίνει συχνά σε κάθε μεγάλη βιομηχανία, η κατάθεση μιας πατέντας δεν εγγυάται την υλοποίησή της. Οι εταιρείες υποβάλουν συνεχώς ιδέες που πολλές φορές δεν φτάνουν ποτέ στην παραγωγή, είτε λόγω κόστους είτε λόγω περιορισμένου εμπορικού ενδιαφέροντος.

Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη αυτής της πατέντας δείχνει ότι η μάχη για τη διατήρηση της οδηγικής απόλαυσης δεν έχει τελειώσει.