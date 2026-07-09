Η Porsche που ξεκίνησε ως απογοήτευση: Από την κατακραυγή μέχρι τον καθολικό σεβασμό

Η πρόσφατη παρουσίαση της Ferrari Luce προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, δεν ήταν όμως η πρώτη φορά που ένα νέο μοντέλο θεωρήθηκε ότι απομακρύνεται από το DNA της μάρκας του.

Δεν υπάρχει Αθηναίος άνω των 35 ο οποίος δεν θυμάται πού ακριβώς τον βρήκε ο μεγάλος σεισμός της Πάρνηθας τον Σεπτέμβριο του 1999, Αμερικανός τι έκανε όταν κατέρρευσαν οι δίδυμοι πύργοι, Βρετανός όταν απεβίωσε η Νταϊάνα και οπαδός της Ferrari όταν παρουσιάστηκε η Ferrari Luce…

Στην πραγματικότητα, η ηλεκτρική μπερλίνα από το Μαρανέλο δεν δίχασε τους τιφόζι – το αντίθετο μάλιστα, τους ένωσε σε μια εντυπωσιακής έντασης αντίδραση, πιο αφηνιασμένη και από το ίδιο το Cavallino Rampante.

Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που οι φωνές των αυτοκινητόφιλων ενώνονται εναντίον της αγαπημένης τους μάρκας, όταν ένα νέο μοντέλο θεωρούν πως προδίδει τεχνολογικά, αισθητικά ή ως φιλοσοφία την κληρονομιά της εταιρείας.

Η μονοκαλλιέργεια της 911

Η Porsche αποτελεί μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση, που έχει εξαγριώσει πολλάκις το κοινό της. Θα λέγαμε πως σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις αιτία ήταν ότι προσπαθούσε να βρει λύσεις στο πρόβλημα της «μονοκαλλιέργειας», ώστε να διευρύνει την γκάμα των αυτοκινήτων που παρήγαγε πέρα από τη θρυλική 911.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο τότε διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ερνστ Φούρμαν, πίστευε ότι η 911 είχε φτάσει στα όρια της εξέλιξής της και πως οι αυστηροί αμερικανικοί κανονισμοί ασφαλείας και ρύπων θα τη έθεταν σύντομα στο περιθώριο. Ετσι η Porsche προχώρησε στη δημιουργία της 928, η οποία μάλιστα κατέκτησε τον τίτλο του «Αυτοκινήτου της χρονιάς» για το 1978.

δεν κατάφερε να διαδεχθεί την 911, η οποία τελικά αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτική στον χρόνο. Η Porsche 928, που παρουσιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70,, η οποία τελικά αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτική στον χρόνο.

Εντούτοις, οι οπαδοί της εταιρείας δεν έμοιαζαν πολύ χαρούμενοι. Δεν ήταν μόνο η προοπτική κατάργησης της 911 που τους εξόργισε, αλλά και η διαφορετική αρχιτεκτονική των μηχανικών μερών που υιοθετούσε το νέο μοντέλο (υδρόψυκτος κινητήρας τοποθετημένος μπροστά, σε αντίθεση με το αερόψυκτο μοτέρ της 911, που σχεδόν «κρεμόταν» στην ουρά του αυτοκινήτου. Το μεγάλο βάρος της Porsche 928, ο ταξιδιάρικος GT χαρακτήρας της απέναντι στην ελαφρύτερη και καθαρόαιμη 911, αλλά και ο πιο φουτουριστικός σχεδιασμός του νέου μοντέλου με τους προφυλακτήρες από πολυουρεθάνη και τα αναδυόμενα φωτιστικά σώματα (που κάποιοι τα παρομοίασαν με μάτια βατράχου) δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν μακροημέρευση στον επίδοξο αντικαταστάτη της 911.

Το μεγαλύτερο όμως πλήγμα για τους φανατικούς της φίρμας ήρθε το 2002 με την παρουσίαση της Cayenne. Κάποιοι το είδαν ως «ένα SUV για ανθρώπους που δεν κατάλαβαν ποτέ τι είναι η Porsche». Δεν πρέπει να υπήρξε έστω και ένας που δεν αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε μια τόσο ογκώδης κατασκευή να διαθέτει σπορ χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορούσε…

Εντούτοις, το αυτοκίνητο πατούσε στον δρόμο πολύ καλύτερα από άλλα SUV της εποχής, με το ανάλογο τίμημα όμως, καθώς η σφιχτή ανάρτηση –σε συνδυασμό με τα χαμηλού προφίλ ελαστικά– «διάβαζε» τις παραμικρές ανωμαλίες του δρόμου. Επιπλέον η χαμηλή θέση οδήγησης ταίριαζε πιο πολύ στη λογική της σπορ οδήγησης, αλλά δεν επέτρεπε στον οδηγό να διακρίνει τα όρια του ογκώδους αμαξώματος. Φυσικά ούτε λόγος για hard-core περιπέτειες εκτός δρόμου, όπως υπόσχονταν τα άλλα 4×4 της κατηγορίας.

Αυτοί όμως που προδίκαζαν την αποτυχία του μοντέλου βασίζονταν στο πραγματικό γεγονός ότι δεν ήταν δυνατόν να προσαρμόσεις την αισθητική της 911 στις αναλογίες ενός ογκώδους SUV. Πράγματι η πρώτη γενιά του μοντέλου δεν απέπνεε τον δυναμισμό της σημερινής Cayenne, καθώς οι σχεδιαστές της ήταν αναγκασμένοι να διατηρήσουν τις αναλογίες με τα τεράστια παράθυρα και κάποια δομικά στοιχεία από το VW Touareg, στο δάπεδο του οποίου και βασίστηκε το αυτοκίνητο.

Ολοι οι ειδικοί του αυτοκινήτου, του υπογράφοντος συμπεριλαβανομένου, απέτυχαν στις προβλέψεις τους για την αποδοχή που θα είχε στο αγοραστικό κοινό. Ο κόσμος τελικά ήθελε μια Porsche για τα καθημερινά του δρομολόγια, να τη φορτώσει με τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και να πηγαίνει την οικογένειά του στον κινηματογράφο, με αποτέλεσμα, εκεί που η γερμανική φίρμα αντιμετώπιζε τεράστια οικονομικά προβλήματα, να γεμίσει το ταμείο της με δισεκατομμύρια

ευρώ και, αν η οικονομική κρίση του 2008 δεν προλάμβανε τις εξελίξεις, σήμερα θα είχε ολοκληρώσει το σχέδιο της για την απόκτηση ολόκληρης της Volkswagen.

Μετά το σοκ της Cayenne, όπως καταλαβαίνετε, το κοινό της φίρμας εκπαιδεύτηκε και όλες οι επόμενες προσαρμογές στις επιταγές της εποχής, από το λανσάρισμα πετρελαιοκίνητων και ηλεκτρικών μοντέλων, κάθε άλλο παρά έπληξαν την εικόνα της εταιρείας.

Πηγή: Kathimerini.gr