Η Porsche πουλάει το μερίδιο που κατέχει στη Rimac

Η πώληση θα αποφέρει στην Porsche, έσοδα ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ.

Η Porsche κάνει ένα ακόμη βήμα προς την επικέντρωσή της στην κύρια επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Mετά την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, η κατασκευάστρια σπορ αυτοκινήτων ολοκλήρωσε την πώληση των συμμετοχών της στις Bugatti Rimac και Rimac Group.

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, κατόπιν της έγκρισης των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών.

Η Porsche και η κοινοπραξία των αγοραστών είχαν υπογράψει τις σχετικές συμφωνίες τον Απρίλιο του 2026.

Η πώληση θα αποφέρει έσοδα ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ. Ο Όμιλος Porsche AG θα χρησιμοποιήσει 250 εκατ. ευρώ από τα έσοδα για την περαιτέρω χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών του υποχρεώσεων.

Η πρόβλεψη για το Περιθώριο Καθαρών Ταμειακών Ροών από την αυτοκινητοβιομηχανία που δημοσιεύθηκε στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση δεν περιλάμβανε επιπτώσεις από αποεπενδύσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα εισροή μετρητών και την περαιτέρω χρηματοδότηση των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων, το Περιθώριο Καθαρών Ταμειακών Ροών για το σύνολο του 2026 αναμένεται να αυξηθεί σε 5,5% έως 7,5% (προηγούμενη πρόβλεψη: 3% έως 5%).

Tεχνολογικό deal

Εν τω μεταξύ, η Porsche υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο αξίας 1,25 δισ. ευρώ για υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης με τη μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής της Ινδίας, την Tata Consultancy Services (TCS).

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η TCS θα εξαγοράσει την εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής της Porsche, MHP, έναντι 320 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε η φίρμα σε Δελτίο Τύπου.

Η συμφωνία θα συνδυάσει την «τεχνογνωσία της Porsche στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας με τις ψηφιακές δυνατότητες και τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης της TCS», δήλωσε ο Michael Leiters, πρόεδρος της Porsche.

Η συνεργασία θα ενισχύσει την καινοτομία, την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της κατασκευάστριας σπορ αυτοκινήτων «σε έναν ολοένα και περισσότερο προσανατολισμένο στα δεδομένα και το λογισμικό κόσμο της κινητικότητας».

Η συμφωνία με την Porsche θα τεθεί σε ισχύ μόλις ο ινδικός κολοσσός λογισμικού ολοκληρώσει την εξαγορά της MHP, η οποία απασχολεί περίπου 4.500 εργαζομένους. Με την εξαγορά αυτή, η TCS στοχεύει να «βιομηχανοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη σε μεγάλη κλίμακα για την Porsche», δήλωσε ο K. Krithivasan, διευθύνων σύμβουλος και γενικός διευθυντής της TCS.