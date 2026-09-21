Η Porsche των 80.000 ευρώ που… δεν πάει μακριά

Στην εργοστασιακή της μορφή, ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει μόλις 11 ίππους και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 64 χλμ/ώρα.

Αν κάποιος επιθυμεί ένα ολοκαίνουργιο ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο με το σήμα της Porsche, με τιμή κάτω από 100.000 ευρώ, υπάρχει μία επιλογή.

Το πρόβλημα είναι ότι θα μπορεί να το οδηγήσει μόνο μέχρι την άκρη του δρόμου.

Ονομάζεται 500J και κατασκευάζεται από τη Hedley Studios. Πρόκειται για την εταιρεία που στο παρελθόν ήταν γνωστή ως Little Car Company και έχει κατασκευάσει ηλεκτρικές ρέπλικες σε κλίμακα κλασικών θρύλων για εταιρείες όπως οι Aston Martin, Ferrari, Bugatti και Bentley.

Όπως και στα προηγούμενα εγχειρήματά της, η 550J δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την αυτοκινητοβιομηχανία, χρησιμοποιώντας αυθεντικά τεχνικά σχέδια και προδιαγραφές που βρίσκονται στα αρχεία της.

Η αυθεντική Porsche 550

Η αρχική Porsche 550 κατασκευαζόταν από το 1953 έως το 1956 και είναι περισσότερο γνωστή είτε ως το τελευταίο αυτοκίνητο του James Dean, είτε ως ένας γίγαντας των αγώνων που κατάφερνε να κερδίζει πολύ μεγαλύτερα αυτοκίνητα.

Στις πίστες, αξιοποιούσε το εξαιρετικά χαμηλό βάρος των 1.213 λιβρών (550 κιλών) και τον τετρακύλινδρο boxer κινητήρα 1,5 λίτρου, ισχύος 109-133 ίππων, για να σημειώσει νίκες σε σημαντικούς αγώνες όπως το Le Mans, το Mille Miglia και το Carrera Panamericana.

Κατασκευάστηκαν μόλις 90 αυτοκίνητα, ενώ σήμερα η αξία τους κυμαίνεται από 1,5 έως 5 εκατομμύρια δολάρια (1,3 – 4,3 εκατ. ευρώ), ανάλογα με το αγωνιστικό τους ιστορικό.

Η 550J

Η ελαφριά 550J της Hedley, με βάρος 728 λιβρών (330 κιλών), βασίζεται στην μεταγενέστερη 550 A, η οποία παρουσιάστηκε το 1956.

Αντί όμως για το αλουμινένιο αμάξωμα του αυθεντικού μοντέλου, η ρέπλικα σε μικρότερη κλίμακα διαθέτει αμάξωμα από ανθρακονήματα. Και αντί για τον τετρακύλινδρο κινητήρα Type 547 Fuhrmann, υπάρχει ένας ηλεκτροκινητήρας πίσω από τα καθίσματα.

Στην εργοστασιακή της μορφή, ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει μόλις 11 ίππους και η τελική ταχύτητα φτάνει τα 64 χλμ/ώρα.

Αν όμως επιλεγεί το προαιρετικό RS Pack, η ισχύς αυξάνεται στους 22 ίππους και η τελική ταχύτητα στα 81 χλμ/ώρα.

Η έκδοση RS διαθέτει επίσης διάτρητα δισκόφρενα και ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Bilstein, ενώ αυξάνει και την ηλεκτρική αυτονομία από τα 48 στα 81 χιλιόμετρα.

Η Hedley σκοπεύει να κατασκευάσει 250 αντίτυπα, με το καθένα να κοστίζει λίγο παραπάνω από 80.000 ευρώ.