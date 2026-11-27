Η Porsche έγινε παραγγελία για τον Schumacher, αλλά η άδεια κυκλοφορίας εκδόθηκε στο όνομα του Willi Weber, του επί χρόνια μάνατζέρ του.

Ο μάνατζερ του Michael Schumacher είχε στην κατοχή του για χρόνια μια Porsche Carrera GT, η οποία ήταν δηλωμένη στο δικό του όνομα. Στα έγγραφα δεν εμφανιζόταν το όνομα του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1. Αυτή η λεπτομέρεια αποτελεί πλέον μέρος της περιγραφής του αυτοκινήτου, μιας μαύρης Porsche Carrera GT του 2004, η οποία πρόκειται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Mecum στο Kissimmee.

Το αυτοκίνητο θα δημοπρατηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης που θα διαρκέσει από τις 5 έως τις 17 Ιανουαρίου, στο Osceola Heritage Park. Η καταχώριση του Mecum περιλαμβάνει έγγραφα που συνδέουν άμεσα το αυτοκίνητο με την ιδιοκτησία και τη χρήση του από τον Schumacher.

Η Porsche έγινε παραγγελία για τον Schumacher, αλλά η άδεια κυκλοφορίας εκδόθηκε στο όνομα του Willi Weber, του επί χρόνια μάνατζέρ του. Με αυτόν τον τρόπο, η αγορά δεν καταγράφηκε στο όνομα του Schumacher, παρότι εκείνος οδηγούσε τακτικά το αυτοκίνητο.

Η Porsche Carrera GT του Michael Schumacher

Tο αυτοκίνητο έχει αριθμό πλαισίου 000116 και είναι βαμμένο σε μαύρο χρώμα, με μαύρο δερμάτινο εσωτερικό.

Ο ατμοσφαιρικός κινητήρας V10 των 5,7 λίτρων αποδίδει 605 ίππους και 590 Nm ροπής και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Οι επιδόσεις του γερμανικού supercar είναι εκπληκτικές, με τα 0-100 να επιτυγχάνονται σε 3,8 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 330 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του Mecum, πρόκειται για το αυτοκίνητο με αριθμό 104 από τις συνολικά 1.270 Carrera GT που κατασκευάστηκαν παγκοσμίως. Η Porsche ολοκλήρωσε την παραγωγή του μοντέλου το 2006, έπειτα από την περίοδο κατά την οποία αποτελούσε το κορυφαίο supercar της μάρκας.

Το αυτοκίνητο διαθέτει αφαιρούμενα πάνελ οροφής από ανθρακονήματα και ζάντες μαγνησίου με κεντρικό μπουλόνι, χαρακτηριστικά που συναντώνται και σε άλλα αυτοκίνητα της ίδιας εποχής που έχουν διασωθεί, συμπεριλαμβανομένου ενός project αποκατάστασης μηδενικών χιλιομέτρων, το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον λόγω της διατήρησης της εργοστασιακής αυθεντικότητας.

Ο οίκος δημοπρασιών Mecum δεν έχει δημοσιεύσει εκτίμηση τιμής για την Carrera GT που συνδέεται με τον Schumacher.

Τεκμηριωμένο ιστορικό σύνδεσης με τον Schumacher

Ο φάκελος εγγράφων του Mecum περιλαμβάνει φωτογραφίες του Schumacher πίσω από το τιμόνι, ένα εγχειρίδιο ιδιοκτήτη με απεικόνιση του αγωνιστικού του κράνους, καθώς και ένα αυτοκόλλητο με τα αρχικά «MS» τοποθετημένο στο πίσω καπό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι λεπτομέρειες ενισχύουν την τεκμηρίωση ότι πρόκειται για το αυτοκίνητο που οδηγούσε πραγματικά ο Schumacher.

Γιατί δεν ήταν δηλωμένο στο όνομα του Schumacher

Ο Schumacher κατέκτησε πέντε από τους επτά παγκόσμιους τίτλους του στη Formula 1 με τη Ferrari, ενώ το συμβόλαιό του φέρεται να τον απέτρεπε από το να δηλώσει στο δικό του όνομα ένα αυτοκίνητο ανταγωνιστικής κατασκευάστριας εταιρείας.

Η δήλωση της Porsche στο όνομα του Weber τού επέτρεψε να διατηρήσει το αυτοκίνητο χωρίς αυτή η συμφωνία να εμφανίζεται στα επίσημα αρχεία ιδιοκτησίας του.

Φωτογραφίες: Mecum Auctions