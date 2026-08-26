Ένα ρεκόρ απόλυτης ταχύτητας από τo τσέχικο Praga Bohema, σε κλειστή φυσικά διαδρομή, που πραγματοποιήθηκε σχεδόν… κατά λάθος.

Αν μη τι άλλο, η κατάρριψη ενός ρεκόρ απόλυτης ταχύτητας σε μια πίστα υψηλών προδιαγραφών απαιτεί μήνες προετοιμασίας, ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος, αλλά και μια ολόκληρη ομάδα μηχανικών να δουλεύει αποκλειστικά για τον τελικό στόχο. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που το εν λόγω επίτευγμα γίνεται σχεδόν… κατά λάθος.

Αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση της εντυπωσιακής επίδοσης στο διάσημο Spa-Francorchamps της Praga Bohema, η οποία κατάφερε να κινηθεί ταχύτερα από την Pagani Huayra Roadster BC.

Όπως ανακοινώθηκε, η καθ’ όλα εντυπωσιακή Bohema σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 2:21.420, επίδοση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός οργανωμένου track day της Curbstone που έλαβε χώρα στις 12 Αυγούστου. Πίσω από το τιμόνι του αυτοκινήτου βρισκόταν ο οδηγός εξέλιξης της Praga, Ales Jirasek, ενώ στην πίστα υπήρχαν και άλλα αυτοκίνητα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η εικονιζόμενη Praga Bohema «φορούσε» τα στάνταρ ελαστικά με τα οποία παραδίδεται στους πελάτες της, χωρίς να έχει δεχθεί κάποια άλλη ειδική προετοιμασία.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η Praga δεν είχε πάει στο Spa με αποκλειστικό στόχο το ρεκόρ. Η παρουσία της συνδεόταν με μια εκδήλωση για πελάτες, με την Bohema να χρησιμοποιείται σε ένα περιβάλλον πολύ πιο κοντά σε αυτό που θα αντιμετωπίσει ένας πραγματικός ιδιοκτήτης. Όταν οι συνθήκες αποδείχθηκαν ότι ήταν ευνοϊκές, η ομάδα αποφάσισε απλώς να δει τι χρόνο μπορούσε να πετύχει το αυτοκίνητο.

Αυτό ακριβώς κάνει την επίδοσή της ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ωστόσο, ο χρόνος της Bohema δεν αποτελεί ένα επίσημα πιστοποιημένο ρεκόρ με την έννοια μιας οργανωμένης προσπάθειας που πραγματοποιείται υπό αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες.

Η επίδοση αυτή είναι κατά 1,66 δλ. ταχύτερη από τον χρόνο των 2:23.081 που είχε σημειώσει η Pagani Huayra Roadster BC, δημιουργώντας έτσι ένα νέο σημείο αναφοράς για τα αυτοκίνητα δρόμου στο διάσημο βελγικό σιρκουί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το προηγούμενο ρεκόρ παρέμενε ακλόνητο στο συγκεκριμένο τερέν για περίπου έξι χρόνια, γεγονός που κάνει την επίδοση της μικρής τσεχικής εταιρείας ακόμη πιο αξιοσημείωτη.

Praga Bohema: Με προδιαγραφές που εντυπωσιάζουν

Πρόκειται για ένα high-tech hypercar για χρήση σε δημόσιο δρόμο, το οποίο ζυγίζει μόλις 982 κιλά και φιλοξενεί θέσεις για δύο αποκλειστικά επιβάτες.

Με μονοκόκ από carbon και η πλήρως ρυθμιζόμενη ανάρτηση με αγωνιστικό προσανατολισμό, η δημιουργία της Praga παίρνει κίνηση από τον 6κύλινδρο twin turbo κινητήρα των 3,8 λίτρων του Nissan GT-R, ο οποίος εξασφαλίζει αξιοπιστία και ευκολία συντήρησης καθώς και τη δυνατότητα για περαιτέρω αναβαθμίσεις.

Αυτό αποτελεί ευθύνη της βρετανικής Litchfield Engineering. Η τελευταία έχει εγκαταστήσει στη μονάδα ξηρό κάρτερ, με αποτέλεσμα τη μείωση του ύψους της κατά 140 χλστ., ενώ νέα είναι και τα τούρμπο. Στη βασική του εκδοχή του μοντέλου, ο ιαπωνικός κινητήρας της Praga Bohema αποδίδει 700 ίππους στις 6.800 σ.α.λ. και ροπή 725 Nm από τις 3.000 έως και τις 6.000 σ.α.λ. Η εξαγωγή του είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένη από τιτάνιο, ενώ το «παρών» δίνει ένα σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων της Hewland. Ο κινητήρας βρίσκεται εγκατεστημένος στο κέντρο του αμαξώματος, πίσω από την πλάτη των επιβατών, με το κιβώτιο να ακολουθεί, μεταφέροντας την κίνηση στους πίσω τροχούς, οι οποίοι «φορούν» ημι-σλικ ελαστικά της Pirelli σε ζάντες με διάμετρο 18 και 19 ιντσών.

Το τσέχικο υπερ-αυτοκίνητο μπορεί να παράγει περισσότερα από 900 κιλά κάθετης δύναμης στα 250 χλμ./ώρα, επίδοση που καταδεικνύει ότι ο βασικός στόχος της είναι αποτελεσματικότητα στις στροφές. Και το Spa είναι ίσως ένα από τα καλύτερα μέρη για να αποδειχθεί κάτι τέτοιο, με τις γρήγορες καμπές, τις μεγάλες υψομετρικές διαφορές και τις απαιτητικές «ζώνες» φρεναρίσματος να απαιτούν ισορροπία, υψηλή αεροδυναμική απόδοση αλλά και ακρίβεια.