Η πρώτη Jaguar της νέας εποχής: Πότε θα αποκαλυφεί η Type 01

Η επανεκκίνηση της Jaguar θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο με την επίσημη παρουσίαση της νέας Type 01, ενός ηλεκτρικού grand tourer με ισχύ 1.000 ίππους.

Η Jaguar προετοιμάζεται για το σημαντικότερο και λανσάρισμα αυτοκινήτου των τελευταίων ετών, καθώς επιβεβαίωσε ότι το πολυαναμενόμενο και – πολυσυζητημένο – αμιγώς ηλεκτρικό Grand Tourer που ετοιμάζει, θα αποκαλυφθεί πλήρως το ερχόμενο φθινόπωρο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της Ημέρας Επενδυτών της JLR για το 2026, ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, Leonard Hoornik, ανακοίνωσε ενώπιον του κοινού ότι η επίσημη παρουσίαση της Type 01 θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο στη Νέα Υόρκη, δίνοντας το σύνθημα για την εμπορική αντεπίθεση της μάρκας.

Το όνομα του μοντέλου δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το «Type» παραπέμπει ευθέως στις αγωνιστικές ρίζες της βρετανικής φίρμας, ενώ την ίδα στιγμή, το ψηφίο «0» συμβολίζει τις μηδενικές εκπομπές ρύπων και το «1» το πρώτο κεφάλαιο μιας ολοκληρωτικής επανεκκίνησης, αφού στόχος της Jaguar είναι τα αυτοκίνητά της να τοποθετούνται στην κατηγορία των Bentley και Porsche.

Κάτω από το επιβλητικό αμάξωμα των 5,2 μέτρων, η Type 01 βασίζεται σε μια ολοκαίνουργια πλατφόρμα με την ονομασία Jaguar Electric Architecture (JEA) που ενσωματώνει ηλεκτρική αρχιτεκτονική 850 Volt, μια θηριώδη μπαταρία χωρητικότητας 120 kWh και τρεις ηλεκτροκινητήρες, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται τοποθετημένος στον εμπρός άξονα και οι άλλοι δύο αναλαμβάνουν την κίνηση των πίσω τροχών.

Με 1.000 ίππους και 700 χλμ. αυτονομία

Η συνδυαστική ισχύς του συστήματος αναμένεται να φτάνει τους 1.000 ίππους και η ροπή τα 1.300 Nm, ενώ το σπριντ μέχρι τα 0-100 χλμ./ώρα αναμένεται να ολοκληρώνεται σε περίπου 3 δευτερόλεπτα, παρότι το βάρος του αυτοκινήτου ίσως ξεπερνά ακόμη και τους 2,7 τόνους.

Η τεράστια μπαταρία εξασφαλίζει αυτονομία που αγγίζει τα 700 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, ενώ παράλληλα, η Jaguar υπόσχεται κορυφαίους χρόνους αναπλήρωσης ενέργειας χάρη στη δυνατότητα ταχυφόρτισης με ισχύ έως και 350 kW, κάτι που μεταφράζεται σε προσθήκη 320 χιλιομέτρων σε λιγότερο από 15 λεπτά.

Προκειμένου να διαχειριστούν αυτόν τον τεράστιο όγκο και να διατηρήσουν ανέπαφο το οδηγικό DNA και την ποιότητα κύλισης που χαρακτηρίζει διαχρονικά τα μοντέλα της εταιρείας, οι μηχανικοί της Jaguar αναμένεται να προσφέρουν στο μοντέλο εξελιγμένη αερανάρτηση και ρυθμιζόμενα αμορτισέρ.

Επιπλέον, το σύστημα τετραδιεύθυνσης υπόσχεται να χαρίσει στη μεγάλη βρετανική ναυαρχίδα περισσότερη ευελιξία, μειώνοντας σημαντικά τον κύκλο στροφής της.

Μέσα στο 2026 οι παραγγελίες

Το βιβλίο των παραγγελιών για τη νέα Jaguar Type 01 αναμένεται να ανοίξει επίσημα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, ενώ τα πρώτα αυτοκίνητα προγραμματίζεται να παραδοθούν το καλοκαίρι του 2027.