Η «Πρώτη Κυρία» της αυτοκίνησης: Ποια ήταν η γυναίκα που έσωσε το αυτοκίνητο;

Η Bertha Benz θεωρείται η «Πρώτη Κυρία» της αυτοκίνησης λόγω της καθοριστικής της συμβολής στην εξέλιξη του πρώτου μηχανοκίνητου οχήματος.

Στην ιστορία της αυτοκίνησης, ορισμένες προσωπικότητες ξεχωρίζουν όχι μόνο για το όραμά τους, αλλά για το θάρρος και την αποφασιστικότητα να μετατρέψουν μια θεωρητική σύλληψη σε πραγματικότητα.

Αν ο Carl Benz θεωρείται ο πατέρας του σύγχρονου αυτοκινήτου, η σύζυγός του, Bertha Benz, είναι αναμφισβήτητα η μητέρα της αυτοκίνησης. Χωρίς τη δική της συμβολή, την οικονομική στήριξη και, πάνω απ’ όλα, την τόλμη της, τα πρώτα αυτοκίνητα ίσως να είχαν παραμείνει για χρόνια ένα απλό πείραμα.

Μια γνωριμία που άλλαξε τον κόσμο

Η ιστορία ξεκινά στις 27 Ιουνίου 1869, κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής του κοινωνικού συλλόγου «Eintracht». Εκεί, μια φιλόδοξη, έξυπνη και ανήσυχη νέα γυναίκα, η Bertha Ringer, συνάντησε τον νεαρό μηχανικό Carl Benz. Η χημεία μεταξύ τους ήταν ακαριαία, καθώς τους συνέδεε το κοινό πάθος για την τεχνολογική καινοτομία και τα μεγάλα όνειρα.

Παντρεύτηκαν στο Pforzheim στις 20 Ιουλίου 1872, εγκαινιάζοντας μια συνεργασία που έμελλε να σφραγίσει την παγκόσμια βιομηχανία.

Από την πρώτη στιγμή, η Bertha δεν περιόρισε τον εαυτό της στον παραδοσιακό ρόλο της συζύγου. Πριν ακόμη από τον γάμο τους, χρησιμοποίησε την προίκα της για να διασώσει την πρώτη, οικονομικά κλονισμένη επιχείρηση του αρραβωνιαστικού της. Σε μια περίοδο γεμάτη οικονομική αβεβαιότητα, παρέμεινε ο πιο σταθερός πυλώνας στήριξης του Carl Benz.

Από το εργαστήριο στην πρώτη επιτυχία

Η συμβολή της Bertha δεν ήταν μόνο οικονομική. Διέθετε βαθιά κατανόηση της μηχανικής και συμμετείχε ενεργά στην τεχνική υλοποίηση των ιδεών του συζύγου της. Δεν δίσταζε να τυλίγει η ίδια τα πηνία επαγωγής καλωδίων για τον μηχανισμό ανάφλεξης, προσφέροντας πρακτικές λύσεις στα προβλήματα που αναδυόντουσαν καθημερινά.

Οι κόποι τους απέδωσαν τον πρώτο μεγάλο καρπό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1879, όταν το ζευγάρι κατάφερε να θέσει σε λειτουργία για πρώτη φορά τον δίχρονο κινητήρα τους. Λίγα χρόνια αργότερα, στις 29 Ιανουαρίου 1886, ο Carl Benz υπέβαλε αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ωστόσο, η κοινωνία της εποχής υποδέχτηκε το τρίκυκλο όχημα με σκεπτικισμό.

Οι συμπολίτες τους θεωρούσαν το δημιούργημα επικίνδυνο ή άχρηστο, και ο Carl, ευαίσθητος στην κριτική, άρχισε να αποθαρρύνεται.

Το θρυλικό ταξίδι του Αυγούστου

Βλέποντας τον σύζυγό της να λυγίζει υπό το βάρος της αρνητικής κριτικής, η Bertha αποφάσισε να αναλάβει δράση. Τον Αύγουστο του 1888, χωρίς να ενημερώσει τον Carl, επιβιβάστηκε στο μηχανοκίνητο όχημα που είχαν αναπτύξει μαζί με τους δύο γιους της, τον Eugen και τον Richard. Ο στόχος της ήταν να ταξιδέψει από το Mannheim στο Pforzheim, καλύπτοντας μια απόσταση άνω των 100 χιλιομέτρων σε χωματόδρομους.

Το εγχείρημα αυτό ήταν η πρώτη διαδρομή μεγάλης απόστασης στην ιστορία της αυτοκίνησης. Για περισσότερες από δώδεκα ώρες, η Bertha πάλεψε με το οδόστρωμα και τις τεχνικές ελλείψεις του πρωτότυπου οχήματος. Όταν το καύσιμο του ρεζερβουάρ εξαντλήθηκε, σταμάτησε στο φαρμακείο του Wiesloch για να αγοράσει «Ligroin», ένα καθαριστικό υγρό που χρησιμοποιήθηκε ως καύσιμο, μετατρέποντας το φαρμακείο στο πρώτο «πρατήριο καυσίμων» στον κόσμο.

Όταν η αντλία καυσίμου βούλωσε, χρησιμοποίησε την καρφίτσα του καπέλου της για να την καθαρίσει. Όταν ένα καλώδιο ανάφλεξης παρουσίασε βλάβη, χρησιμοποίησε τη καλτσοδέτα της ως μονωτικό υλικό.

Η κληρονομιά και η καταξίωση

Φτάνοντας στον προορισμό της, η Bertha απέδειξε στην πράξη ότι το αυτοκίνητο δεν ήταν απλώς ένα αποτυχημένο πείραμα, αλλά ένα μέσο μεταφοράς που μπορούσε να αξιοποιηθεί για καθημερινή χρήση. Οι παρατηρήσεις και οι βελτιώσεις που υπέδειξε στον Carl μετά το ταξίδι της, την κατέστησαν ουσιαστικά την πρώτη διευθύντρια ποιοτικού ελέγχου στην ιστορία.

Η δημοσιότητα που ακολούθησε, εκτίναξε τις πωλήσεις της Benz & Cie., θέτοντας τις βάσεις για να γίνει η εταιρεία ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως.

Η Bertha Benz απεβίωσε στις 5 Μαΐου 1944, σε ηλικία 95 ετών στο Ladenburg. Η συνεισφορά της αναγνωρίστηκε επίσημα με την εισαγωγή της στο Automotive Hall of Fame, καθιστώντας την ίδια και τον Carl το πρώτο ανδρόγυνο που μπαίνει μαζί σε αυτήν τη λίστα.