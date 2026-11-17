Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία σχεδιάζει να προσλάβει 1.650 εργαζομένους παραγωγής στα εργοστάσιά της, 250 εργαζομένους που υποστηρίζουν έμμεσα την παραγωγική διαδικασία και 100 νέους αποφοίτους.

Τα σχέδια, τα οποία δημοσιεύθηκαν αρχικά από τη γαλλική εφημερίδα Les Echos, έρχονται μετά την αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, η οποία οφείλεται στην εκτίναξη των τιμών της βενζίνης μετά την έναρξη των επιθέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε τη ζήτηση για τα ηλεκτρικά μοντέλα της αυτοκινητοβιομηχανίας και προκάλεσε αλλαγές στις ανάγκες παραγωγής σε ολόκληρο τον κλάδο, σημειώνει το Automotive News Europe.

Η Renault σχεδιάζει να προσλάβει 2.000 εργαζομένους στα εργοστάσιά της στη Γαλλία έως το 2028, προκειμένου να ανταποκριθεί στη ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα, ενώ παράλληλα θα καταργήσει έως και 1.000 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων μέσω προγραμμάτων εθελούσιας αποχώρησης, ανακοίνωσε η αυτοκινητοβιομηχανία.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας αφορούν το σύνολο της βιομηχανικής δραστηριότητας της Renault στη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων των τομέων ποιοτικού ελέγχου και διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά εξαιρούν τους εργαζομένους στις γραμμές συναρμολόγησης. Η Renault απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 17.500 άτομα στον τομέα της παραγωγής της.

Η αναδιοργάνωση έρχεται μετά την αναδιάρθρωση του τμήματος μηχανικής και τεχνολογικής ανάπτυξης της Renault, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιούνιο. Στόχος της ήταν η μείωση του κόστους και των χρόνων εξέλιξης, καθώς και η προσέγγιση των επιδόσεων του ομίλου σε εκείνες των νέων Κινέζων ανταγωνιστών του.

Σε τι οφείλεται η ανοδική πορεία της Renault

Η δραστηριότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκεται σε ανοδική πορεία, χάρη στα επαγγελματικά της van και στα ηλεκτρικά οχήματα, όπως το Renault 5, δήλωσε στις 16 Νοεμβρίου ο διευθυντής βιομηχανικών δραστηριοτήτων της εταιρείας, Thierry Charvet.

«Και στις δύο αυτές κατηγορίες είχαμε μείνει κάπως προστατευμένοι από τον ανταγωνισμό τα τελευταία χρόνια, και συγκεκριμένα από τις κινεζικές εταιρείες. Γνωρίζαμε, όμως, ότι αυτός ο ανταγωνισμός ερχόταν. Είχαμε ήδη δει τα πρώτα σημάδια του στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού τον Οκτώβριο», δήλωσε.

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Τα νέα σχέδια εξακολουθούν να απαιτούν συμφωνία με τα συνδικάτα, μια διαδικασία που μόλις ξεκίνησε, ανέφερε πηγή που βρίσκεται κοντά στην υπόθεση.

2.000 προσλήψεις και 1.000 αποχωρήσεις μέσω εθελούσιας

Η εταιρεία σχεδιάζει να προσλάβει 1.650 εργαζομένους παραγωγής στα εργοστάσιά της, 250 εργαζομένους που υποστηρίζουν έμμεσα την παραγωγική διαδικασία και 100 νέους αποφοίτους, δήλωσε ο Charvet. Αντίστοιχα, οι έως και 1.000 θέσεις εργασίας που θα περικοπούν θα αφορούν διοικητικούς υπαλλήλους και η αποχώρησή τους θα γίνει σε εθελοντική βάση, πρόσθεσε.

Η Renault σχεδιάζει επίσης ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας σχεδόν 500.000 ωρών, με στόχο να υποστηρίξει τις μετακινήσεις εργαζομένων σε νέους ρόλους και να προσαρμόσει την οργανωτική δομή του ομίλου στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη και η ηλεκτροκίνηση.