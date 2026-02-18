Με υβριδική τεχνολογία range extender θα είναι τα επερχόμενα μοντέλα της Renault στη μικρομεσαία και μεσαία κατηγορία, με αυτονομία που αναμένεται να ξεπερνάει τα 1.000 χιλιόμετρα.

Η επερχόμενη γενιά των μοντέλων της Renault δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση, αλλά θα συνδυάζεται με τεχνολογία range extender, που συνεπάγεται ενσωμάτωση ενός μικρού θερμικού κινητήρα σε ρόλο γεννήτριας. Για την κατασκευή τους θα χρησιμοποιηθεί μια εξελιγμένη μορφή της πλατφόρμας για ηλεκτρικά μοντέλα, έτσι ώστε να εναρμονιστεί με τα δεδομένα του συστήματος range extender.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτή η έκδοση θα βρει εφαρμογή πρώτα στο νέο Megane, ενώ λίγο αργότερα θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλα SUV της μικρομεσαίας και μεσαίας κατηγορίας, με τους Γάλλους να εξετάζουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν και ένα supermini.

Για την επιλογή αυτή αναμφίβολα ρόλο διαδραματίζει η αργή διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην αγορά, που δεν είχε υπολογιστεί από τις περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες. Επομένως, μολονότι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μονόδρομο για το μέλλον, μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάβαση θα υπάρξουν και εναλλακτικές λύσεις όπως αυτή που θα εφαρμόσει μεταξύ άλλων κατασκευαστών και η Renault.

Μέχρι τώρα η γαλλική μάρκα είναι από τους κατασκευαστές που έχουν σημειώσει επιτυχία με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα που έχει λανσάρει, όπως το Renault 5 και Twingo. Θα ήθελε να συμβεί κάτι αντίστοιχο και στις μεγαλύτερες κατηγορίες, ωστόσο, αυτό αναμένεται να γίνει αργότερα και μέχρι τότε υπολογίζει ότι θα απαιτηθεί να αξιοποιήσει σε όλες τις μορφές και τους θερμικούς κινητήρες.

Η τεχνολογία EREV έχει εξελιχθεί από την Horse, με τη Renault καθώς αποτελεί την κοινοπραξία της γαλλικής φίρμας με τον κινεζικό κολοσσό Geely. Έτσι, η πρόσβαση σε αυτή την τεχνολογία για πολλούς θεωρείται δεδομένη και θα αποτελέσει σπουδαίο όπλο στη φαρέτρα της μάρκας με σήμα τον ρόμβο.

Θα αξιοποιηθεί, λοιπόν, η τεχνολογία C15 που επιτρέπει τη χρήση ενός μικρού βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό, για να λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση της μπαταρίας ενώ το αυτοκίνητο κινείται. Αυτό μάλιστα περιλαμβάνει αξιοσημείωτη ευελιξία, καθώς παρέχει τη δυνατότητα τοποθέτησης του ηλεκτρικού μοτέρ στον εμπρός ή πίσω άξονα.

Η λειτουργία του θερμικού κινητήρα σε αυτού του τύπου μοντέλα είναι επικουρική και δεν παρέχει ποτέ ισχύ στους κινητήριους τροχούς, αφού όπως προαναφέραμε λειτουργεί ως γεννήτρια για τη φόρτιση του ηλεκτρικού κινητήρα.

Επιπλέον, ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας είναι το γεγονός ότι δεν έχει εξάρτηση από φορτιστές. Με αυτό το δεδομένο θα αποτελέσει «λίρα εκατό» σε χώρες με όχι τόσο αναπτυγμένο δίκτυο φόρτισης. Η πλατφόρμα η οποία αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία αυτού του μοντέλου είναι του πρωτότυπου Embleme (φωτογραφίες θέματος) το οποίο πιθανότατα θα είναι ο διάδοχος του σημερινού Renault Megane.

Πηγή: Autocar