Η Renault θα κατασκευάσει δεκάδες μαχητικά drones

Τα drones της γαλλικής αυτοκινητοβιονηχανίας θα έχουν μήκος 10 μέτρα, ενώ θα κατασκευάζονται σε συνεργασία με την εταιρεία Turgis Gaillard.

Μαχητικά drones μεγάλης εμβέλειας θα παράγει η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault, στο πλαίσιο σύμβασης με τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών της Γαλλίας (DGA) και σε συνεργασία με τη γαλλική αμυντική εταιρεία Turgis Gaillard.

Η Renault επιβεβαίωσε τα σχέδια μετά από δημοσίευμα του γαλλικού περιοδικού L’Usine Nouvelle, το οποίο ανέφερε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα παράγει drones στα εργοστάσιά της στο Λε Μαν και το Κλεόν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αξία της σύμβασης θα μπορούσε να φτάσει έως και το 1 δισ. ευρώ, με τη Renault, ωστόσο, να μην επιβεβαιώνει τη συγκεκριμένη αναφορά.

«Πριν από μερικούς μήνες δεχθήκαμε προσέγγιση από το γαλλικό Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων για ένα έργο ανάπτυξης μιας γαλλικής βιομηχανίας drones», δήλωσε ο Fabrice Cambolive, διευθυντής ανάπτυξης της Renault, σε συνέντευξή του στο BFM TV την Τρίτη 20 Ιανουαρίου. «Μας προσέγγισαν για τη βιομηχανική, παραγωγική και σχεδιαστική μας τεχνογνωσία. Το έργο αυτό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη».

Σύμφωνα με το BFM, στόχος είναι η παραγωγή έως και 600 μαχητικών drones μεγάλης εμβέλειας τον μήνα. Το σασί των μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναμένεται να κατασκευάζεται στο Λε Λεμάν, ενώ το εργοστάσιο στο Κλεόν θα είναι αρμόδιο για την παραγωγή των κινητήρων.

Το τελικό προϊόν φέρεται να έχει μήκος 10 μέτρα, άνοιγμα φτερών οκτώ μέτρα και θα μπορεί να αναπτύσσει ταχύτητες έως 400 χλμ./ώρα, φτάνοντας σε ύψος έως και τα 5.000 μέτρα. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα φέρουν την κωδική ονομασία “Chorus” ενώ θα μοιάζουν με τα ιρανικά “Shahed – 136“ που χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Η παραγωγή των drones θα ξεκινήσει την άνοιξη του 2026, ενώ η Renault φαίνεται ότι δεν θα αναλάβει να ενσωματώσει στα αεροσκάφη των εξοπλισμό που θα προορίζεται για πολεμική χρήση.

Τον περασμένο Ιούνιο, όσο διατελούσε ακόμα Υπουργός των Ένοπλών Δυνάμεων, ο νυν πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιέν Λεκορνί είχε αφήσει να εννοηθεί ότι υπάρχουν σχέδια συνεργασίας με αυτοκινητοβιομηχανία για την κατασκευή drones, ενώ τον Σεπτέμβριο η Renault είχε ενημερώσει τους εργαζομένους της ότι είχε δεχθεί προσέγγιση από το αρμόδιο υπουργείο, για συμμετοχή σε αμυντικά προγράμματα, όπως αναφέρουν γαλλικά δημοσιεύματα.