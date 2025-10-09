Η Samsung επεκτείνει τη συνεργασία της με την Toyota

Η επέκταση της συνεργασίας συμπεριέλαβε την παράδοση 23.000 έξυπνων οθονών σήμανσης και λογισμικού απομακρυσμένης διαχείρισης που συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό των αντιπροσωπειών της Toyota παγκοσμίως.

Η Samsung Electronics Co. Ltd, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την Toyota Motor, η οποία θα φέρει τις λύσεις Smart Signage της Samsung σε περισσότερες αντιπροσωπείες της. Αυτή η επέκταση έρχεται μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό 1.250 αντιπροσωπειών της εταιρείας σε 40 χώρες που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2025 στην Ευρώπη.

Η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία μιας απρόσκοπτης και συνδεδεμένης αγοραστικής εμπειρίας για τους πελάτες, μετατρέποντας τις παραδοσιακές αντιπροσωπείες σε δυναμικά, ψηφιακά, βελτιωμένα περιβάλλοντα.

Η Samsung έχει ήδη εγκαταστήσει περίπου 23.000 οθόνες Smart Signage σε αντιπροσωπείες της Toyota σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Κοινοπολιτεία των Ανεξάρτητων Κρατών (CIS), σηματοδοτώντας ένα από τα πιο ολοκληρωμένα έργα εμπορικής σήμανσης της εταιρείας μέχρι σήμερα.

Μια σειρά από οθόνες αφής Samsung και εσωτερικές οθόνες LED είναι εγκαταστημένες σε βασικά ψηφιακά σημεία των αντιπροσωπειών της Toyota, όπως οι ρεσεψιόν, τα γραφεία των συμβούλων πώλησης, οι ζώνες προβολής των οχημάτων και οι χώροι εξυπηρέτησης των πελατών.

Οι επισκέπτες των ψηφιακών αντιπροσωπειών της Toyota μπορούν να περιηγηθούν ανάμεσα σε διαφορετικά μοντέλα οχημάτων, να δουν τις προδιαγραφές τους και να εξερευνήσουν τις διαθέσιμες προσφορές απευθείας μέσω των οθονών Samsung Smart Signage. Οι διεπαφές αφής επιτρέπουν την προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους επισκέπτες να δημιουργήσουν τη διαμόρφωση του οχήματός τους στην οθόνη. Αυτά τα ψηφιακά εργαλεία υποστηρίζουν μία διαδραστική και αποτελεσματική εμπειρία αγορών, επιτρέποντας στο προσωπικό των αντιπροσωπειών να μετατοπίσει το βάρος από την συνήθη παρουσίαση των προϊόντων στις εξατομικευμένες συνομιλίες με τους πελάτες.

Όλες οι ψηφιακές οθόνες των αντιπροσωπειών υποστηρίζονται από το MagicINFO, την ολοκληρωμένη λύση απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών της Samsung, η οποία επιτρέπει στις ομάδες της Toyota να παρακολουθούν την απόδοση της οθόνης και να αντιμετωπίζουν προβλήματα σε όλο το δίκτυο οθονών της από έναν κεντρικό πίνακα ελέγχου. Αυτή η ρύθμιση βοηθά στον έλεγχο του υλικού, στην ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και στη διασφάλιση της συνεπούς λειτουργίας της οθόνης χωρίς την ανάγκη επιτόπιας υποστήριξης.