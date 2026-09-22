Η Σαουδική Αραβία παρουσίασε τα πρώτα της αυτοκίνητα

H Ceer, η αυτοκινητοβιομηχανίας της Σαουδικής Αραβίας, παρουσίασε τα πρώτα της αυτοκίνητα. Παρά το γεγονός πως το πετρέλαιο υπάρχει εκεί σε αφθονία, το κινητήριο σύνολό τους είναι αμιγώς ηλεκτρικό.

Μετά από αρκετά χρόνια υποσχέσεων και δοκιμών, η Ceer, η μάρκα της Σαουδικής Αραβίας, αποκάλυψε ένα ριζοσπαστικό ζευγάρι ηλεκτρικών οχημάτων που μοιάζουν περισσότερο με πρωτότυπα παρά με μοντέλα παραγωγής. Ωστόσο, πρόκειται για πραγματικά αυτοκίνητα.

Το νέο μοντέλο ονομάζεται Exobot και θα διατίθεται σε εκδόσεις σεντάν και SUV. Παρότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλές τολμηρές προτάσεις από νεοσύστατες εταιρείες που δεν έφτασαν ποτέ στην παραγωγή, η Σαουδική Αραβία διαθέτει αναμφίβολα τα απαιτούμενα κεφάλαια για να διασφαλίσει το λανσάρισμα των μοντέλων της Ceer.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το Exobot φέρει το μεγαλύτερο παρμπρίζ που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε αυτοκίνητο παραγωγής, με μήκος 2,4 μέτρα. Σε επίπεδο διαστάσεων, το σεντάν έχει μήκος 5,26 μέτρα, πλάτος 2,1 μέτρα και ύψος μόλις 1,43 μέτρα, ενώ το SUV είναι ελαφρώς κοντύτερο στα 5,02 μέτρα, διατηρώντας το ίδιο πλάτος και ύψος 1,69 μέτρα. Χαρακτηριστικό στοιχείο και των δύο είναι οι πόρτες που ανοίγουν προς τα πάνω, τις οποίες η Ceer ονομάζει Shahin Wing Doors.

Αμιγώς ηλεκτρικά με επιδόσεις supercar

Για την ανάπτυξη του Exobot, η Ceer συνεργάστηκε με μεγάλους παίκτες της βιομηχανίας. Η εταιρεία δημιουργήθηκε ως κοινοπραξία με τη Foxconn, ενώ χρησιμοποιεί συστήματα ηλεκτροκίνησης προερχόμενα από τη BMW. Στην ισχυρότερη εκδοχή του, το Exobot εξοπλίζεται με τρεις ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης 1.111 ίππων και 1.500 Nm ροπής. Αυτή η ισχύς επιτρέπει στο σεντάν να επιταχύνει στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,1 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 250 χλμ./ώρα.

Το SUV είναι ανεπαίσθητα πιο αργό, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία 0-100 χλμ./ώρα σε 2,4 δευτερόλεπτα με τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα. Παράλληλα, στην αρχή θα διατεθεί η περιορισμένη έκδοση First Edition με ισχύ 850 ίππων και 1.000 Nm ροπής, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 2,6 δευτερόλεπτα για το σεντάν και 2,9 δευτερόλεπτα για το SUV.

Η τροφοδοσία των κινητήρων γίνεται από μια μπαταρία χωρητικότητας 112 kWh, εξασφαλίζοντας αυτονομία 670 χιλιομέτρων για το σεντάν και 560 χιλιομέτρων για το SUV. Χάρη στην αρχιτεκτονική των 800 Volt, η φόρτιση από το 10% στο 80% διαρκεί λιγότερο από 30 λεπτά.

Μοναδικής έμπνευσης καμπίνα

Στο εσωτερικό, η εικόνα ολοκληρώνεται από μια ευρεία οθόνη 48 ιντσών στο επάνω μέρος του ταμπλό, μια κεντρική οθόνη ψυχαγωγίας 10,4 ιντσών και μια οθόνη 8 ιντσών για τους πίσω επιβάτες. Το περιβάλλον οδήγησης περιλαμβάνει τιμόνι τύπου yoke, εξελιγμένο φωνητικό βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη και υποστήριξη ασύρματων ενημερώσεων (over-the-air).

Αν και οι τιμές των μοντέλων δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, η Ceer σχεδιάζει να παρουσιάσει πέντε επιπλέον μοντέλα μεταξύ 2028 και 2030. Παρότι ο αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα, η εταιρεία τροποποίησε τα πλάνα της ώστε να περιλάβει τόσο plug-in υβριδικά (PHEV) όσο και μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.