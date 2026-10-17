Η σήραγγα Μπον Μπλαν περνάει κάτω από τις Άλπεις, συνδέει τη Γαλλία με την Ιταλία και έχει, ομολογουμένως, αρκετά ακριβά διόδια.

Η Σήραγγα του Μπον Μπλαν (Mont Blanc Tunnel) είναι μια οδική σήραγγα που συνδέει τη Γαλλία με την Ιταλία, περνώντας κάτω από τις Άλπεις.

Συγκεκριμένα, ενώνει το Σαμονί της Άνω Σαβoΐας στη Γαλλία με το Κουρμαγιέρ στην Κοιλάδα της Αόστα στην Ιταλία, μέσω της γαλλικής εθνικής οδού Route Nationale 205 και του ιταλικού Traforo T1, τα οποία συναποτελούν την ευρωπαϊκή διαδρομή E25 και εξυπηρετούν τους αυτοκινητοδρόμους προς τη Γενεύη και το Τορίνο.

Η σήραγγα βρίσκεται βορειοανατολικά της κορυφής του Μπον Μπλαν και απέχει περίπου 15 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το τριεθνές σημείο συνάντησης με την Ελβετία, κοντά στο όρος Μον Ντολάν.

Πρόκειται για μία από τις κυριότερες μεταφορικές αρτηρίες των Άλπεων, ιδιαίτερα για την Ιταλία, η οποία βασίζεται σε αυτήν για τη μεταφορά έως και του ενός τρίτου των εμπορευμάτων της προς τη βόρεια Ευρώπη. Η διέλευση μέσων της σήραγγας μειώνει τη διαδρομή από τη Γαλλία προς το Τορίνο κατά 50 χιλιόμετρα και προς το Μιλάνο κατά 100 χιλιόμετρα.

Όσον αφορά το κόστος, τα διόδια για ένα συμβατικό επιβατικό αυτοκίνητο το 2026 διαμορφώνεται στα 55,50 ευρώ για απλή μετάβαση από τη γαλλική πλευρά, ενώ φτάνει τα 56,40 ευρώ από την πλευρά της Ιταλίας.

Από κατασκευαστικής και τεχνικής άποψης, η σήραγγα έχει μήκος 11,611 χιλιόμετρα, πλάτος 8,6 μέτρα και ύψος 4,35 μέτρα. Η διαδρομή δεν είναι οριζόντια, αλλά σχηματίζει ένα ελαφρώς αναποδογυρισμένο «V», σχήμα που διευκολύνει τον εξαερισμό και την αποστράγγιση των υδάτων. Κάθε ρεύμα έχει δύο λωρίδες, ενώ την εποχή της κατασκευής της ήταν δύο φορές μακρύτερη από οποιαδήποτε άλλη υπαρκτή οδική σήραγγα.

Επιπλέον, βρίσκεται σε βάθος 2.480 μέτρων κάτω από την επιφάνεια, γεγονός που την καθιστά τη δεύτερη βαθύτερη σε λειτουργία σήραγγα στον κόσμο μετά τη Βασική Σήραγγα Gotthard.