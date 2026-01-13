Η Skoda αποκάλυψε το όνομα του επερχόμενου μεγάλου ηλεκτρικού μοντέλου της

Μετά από μεγάλο διάστημα αναμονής και λίγους μήνες πριν την επίσημη παρουσίασή του, η Skoda δίνει στη δημοσιότητα το όνομα του 7θέσιου ηλεκτρικού SUV της.

Το νέο ηλεκτρικό 7θέσιο μοντέλο της Skoda, που θα κάνει επίσημη πρεμιέρα το καλοκαίρι, θα ονομάζεται Peaq. Θα αποτελεί τη ναυαρχίδα στη γκάμα της τσεχικής φίρμας, με την εταιρεία να επιβεβαιώνει ότι θα είναι αντίστοιχα δυναμικό με το Vision 7S concept στο οποίο βασίζεται.

Ανάλογα με το μέγεθός του, αναμένεται να είναι και το πιο ακριβό μοντέλο της Skoda, ωστόσο, πιθανότατα να είναι πιο οικονομικό από τον άμεσο ανταγωνισμό του, όπως τα Kia EV9, Hyundai Ioniq 9 και Volvo EX90.

Με αυτό το μοντέλο η τσεχική εταιρεία μπαίνει σε νέα -εμπορικά- μονοπάτια, όπως επισήμαναν και οι ίδιοι οι άνθρωποι της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα το αφεντικό, Martin Jahn: «Με το Vision 7S, εισήλθαμε σε νέα εδάφη για τη Skoda, με μια σαφή ιδέα για το πώς να αναβαθμίσουμε τη μάρκα».

«Παράλληλα, έχουμε εισαγάγει μια νέα σχεδιαστική γλώσσα και έχουμε βελτιώσει περαιτέρω την ταυτότητα των προϊόντων μας. Τώρα, δίνουμε ζωή σε αυτό το καινοτόμο concept. Η νέα ναυαρχίδα μας αναβαθμίζει τις αξίες της μάρκας μας, που είναι η ευρυχωρία και η πρακτικότητα, σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Από σήμερα, το τολμηρό μας όραμα για το ηλεκτρικό μέλλον της Skoda έχει ένα όνομα: Peaq – μια σαφής δήλωση για τη θέση που κατέχει αυτό το μοντέλο στο χαρτοφυλάκιό μας» υπογράμμισε συνεχίζοντας.

Όπως έχει προϊδεάσει το concept Vision 7S, θα είναι ένα μοντέλο που θα δίνει έμφαση στην ευρυχωρία, την άνεση και την πρακτικότητα, υπηρετώντας τις αξίες της Skoda, που θέλουν την τεχνολογία σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το εσωτερικό του με τις επτά θέσεις, απευθύνεται σε οικογένειες και σε όσους φυσικά έχουν ανάγκη από χώρους, για διασκέδαση ή εργασία.