Η Skoda εισέρχεται στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας

Η τσεχική αυτοκινητοβιομηχανία ξεκινά την δραστηριοποίησή της με μια μεγάλη γκάμα μοντέλων, συμπεριλαμβανομένης της Octavia.

Τη δραστηριοποίησή της στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας, σε συνεργασία με τη SAMACO Motors, ξεκινάει η Skoda. Η κίνηση αυτή ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στη Μέση Ανατολή και επιβεβαιώνει τη μετεξέλιξη της Skoda σε μια σύγχρονη, διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία με σταθερή αναπτυξιακή πορεία εντός και εκτός Ευρώπης, όπως αναφέρει η μάρκα.

Η είσοδος στη Σαουδική Αραβία πραγματοποιείται σε μια χρονιά-ορόσημο για τη Skoda Auto, καθώς το 2025 – έτος εορτασμού από την ίδρυσή της – αναδεικνύεται σε τρίτη μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη.

Η Σαουδική Αραβία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στη Μέση Ανατολή, με τις ετήσιες πωλήσεις να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν το ένα εκατομμύριο οχήματα έως το 2030. Με δεδομένο ότι η αναλογία οχημάτων ανέρχεται σήμερα σε μόλις 156 ανά 1.000 κατοίκους, η αγορά παρουσιάζει ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική. Σε αυτό το περιβάλλον, η Skoda σκοπεύει να απευθυνθεί κυρίως σε νεαρούς οδηγούς και οικογένειες στα μεγάλα αστικά κέντρα, προσφέροντας αξιόπιστα, ευρύχωρα και τεχνολογικά προηγμένα μοντέλα.

Τα μοντέλα

Η εμπορική δραστηριοποίηση της Skoda στη Σαουδική Αραβία ξεκινά με μια μεγάλη γκάμα μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Στο αρχικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται το Octavia, καθώς και τα SUV Kushaq, Karoq και Kodiaq, καλύπτοντας βασικές κατηγορίες της αγοράς. Σύντομα θα ακολουθήσουν το Superb και το Superb Combi, ενώ το 2026 έχει προγραμματιστεί η παρουσίαση του compact sedan Slavia, ανταποκρινόμενη στη σταθερά υψηλή ζήτηση για σεντάν στη χώρα.

Η ανάπτυξη της μάρκας θα υποστηριχθεί από ένα δίκτυο σύγχρονων εκθέσεων λιανικής. Τα δύο πρώτα καταστήματα, συνολικής επιφάνειας άνω των 1.200 τ.μ., θα ανοίξουν έως το τέλος του 2025 στην Τζέντα και το Αλ Κομπάρ. Το κατάστημα-ναυαρχίδα της Skoda στο Ριάντ έχει προγραμματιστεί να λειτουργήσει το 2026, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της μάρκας στην πρωτεύουσα.

Στρατηγική συνεργασία με ισχυρό τοπικό εταίρο

Για την επιτυχημένη είσοδο και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της στη Σαουδική Αραβία, η Skoda συνεργάζεται με τη SAMACO Motors, μέλος του ομίλου Al Nahla Group. Το Al Nahla Group, με έτος ίδρυσης το 1930, συγκαταλέγεται στις παλαιότερες και πιο καταξιωμένες εμπορικές εταιρείες της χώρας.

Η SAMACO Motors, που ιδρύθηκε το 1978, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους εισαγωγείς και διανομείς αυτοκινήτων στη Σαουδική Αραβία.

Για περισσότερα από 15 χρόνια, η SAMACO Motors έχει διατελέσει αποκλειστικός αντιπρόσωπος των Audi, Volkswagen και Porsche, ενώ πρόσφατα προστέθηκαν στο χαρτοφυλάκιό της και οι Bentley και Lamborghini. Η εμπειρία της, σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς, δημιουργεί στέρεες βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Skoda στη χώρα.

Ενίσχυση της περιφερειακής και παγκόσμιας παρουσίας

Η είσοδος στη Σαουδική Αραβία αποτελεί το επόμενο στρατηγικό βήμα της Skoda στη Μέση Ανατολή. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η μάρκα εισήλθε στην αγορά του Ομάν, επανεκκίνησε τις δραστηριότητές της στο Κατάρ και εγκαινίασε δύο νέες, υπερσύγχρονες εκθέσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Με τη Σαουδική Αραβία να εντάσσεται πλέον σε αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο δίκτυο, η Skoda ενισχύει τη συνολική της παρουσία στην περιοχή.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Skoda συνεχίζει να υλοποιεί με συνέπεια τη στρατηγική Next Level Skoda Strategy, επενδύοντας τόσο στην Ευρώπη όσο και σε αγορές σε ανάπτυξη όπως η Ινδία, το Βιετνάμ, η περιοχή ASEAN, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία.

Το 2024, η εταιρεία παρέδωσε περισσότερα από 926.000 οχήματα παγκοσμίως, απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε σχεδόν 100 αγορές, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του Volkswagen Group και ως μια μάρκα με ξεκάθαρο διεθνή προσανατολισμό.