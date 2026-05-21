Η Skoda ετοιμάζει full hybrid έκδοση για την Octavia

Επιβεβαιωμένα πλέον, η Skoda Octavia θα αποκτήσει και πλήρως υβριδική έκδοση, με έμφαση στην αποδοτικότητα.

Η Skoda αξιοποιώντας τη διαθέσιμη τεχνολογία από τον Όμιλο VW και τα νέα Golf και T-Roc, ετοιμάζει για την Octavia μια νέα έκδοση, full hybrid. Αυτή θα αφορά τόσο την τετράθυρη εκδοχή του μοντέλου, όσο και την station wagon.

Η πλήρως υβριδική τεχνολογία θα εφοδιάζει τα μοντέλα της VW που προαναφέραμε μέχρι το τέλος του έτους, όπως εξάλλου αναμένεται να γίνει και με την Octavia. Το σύνολο αποτελείται από τον γνωστό υπερτροφοδοτούμενο 1.5 TSI 4κύλινδρο κινητήρα βενζίνης, ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 7 σχέσεων και ένα ηλεκτρικό μοτέρ με μπαταρία 1,6 kWh.

Το ηλεκτρικό μοτέρ χρησιμοποιείται για την κίνηση των τροχών σε χαμηλότερες ταχύτητες, ενώ ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία υπό μεγαλύτερα φορτία.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που αφορούν την επερχόμενη πλήρως υβριδική έκδοση του Golf, θα υπάρχει μια εισαγωγική έκδοση 138 ίππων και μια πιο ισχυρή 172 ίππων. Αμφότερες αναμένεται να είναι διαθέσιμες και στην Octavia.

Παράλληλα θα υπάρχει και μια plug-in hybrid έκδοση, με στοιχεία από την τρέχουσα έκδοση Golf eHybrid. Χρησιμοποιεί τον ίδιο 1.5 TSI κινητήρα, αλλά 6άρι αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Επιπλέον, διαθέτει μεγαλύτερη μπαταρία 19,7 kWh, που επιτρέπει στο γερμανικό μοντέλο να διναύει 140 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικά.

Τέλος, η γκάμα της Octavia θα συνεχίζει να έχει και έκδοση diesel, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Skoda που θέλει το μοντέλο της να έχει ολοκληρωμένη γκάμα κινητήρων εσωτερικής καύσης.