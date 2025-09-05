Η Skoda Octavia που διένυσε 1.000.000 χιλιόμετρα – Η ιστορία πίσω από το επίτευγμα (video)

Ο Ισλανδός κτηνοτρόφος πήρε τα κλειδιά του σεντάν το 2007 και έκτοτε δεν σταμάτησε να ταξιδεύει με το αειθαλές αυτοκίνητο.

Συνεπής συντήρηση, ομαλός τρόπος οδήγησης και ένα αξιόπιστο αυτοκίνητο. Πρόκειται για ένας σπάνιος συνδυασμός που έτυχε σε έναν Ισλανδό κτηνοτρόφο με την ονομασία Jomundur Olason, ο οποίος κατάφερε να διανύσει 1.000.000 χλμ. με το αυτοκίνητό του.

Πρωταγωνίστρια της ιστορίας είναι μια Skoda Octavia πρώτης γενιάς με 2λιτρο κινητήρα βενζίνης, η οποία κατάφερε αυτό που για τη συντριπτική πλειονότητα των αυτοκινήτων προβάλλει ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Όλα ξεκίνησαν το 2007, όταν ο Olason πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου από τη σύζυγό του, η οποία το οδηγούσε από το 2003. Ήταν το πρώτο του Skoda.

Πολύ γρήγορα αντιλήφθηκε ότι το μοντέλο δεν ήταν σαν τα άλλα. Επρόκειτο για μια μηχανή απρόσκοπτης παραγωγής χιλιομέτρων, ένα όχημα που θα άντεχε στον χρόνο. Εκτός από πολλά ταξίδια στο νησί, το χρησιμοποιούσε κυρίως για τη δουλειά του ως βοσκός στη δική του φάρμα.

Τα χρόνια πέρασαν, πολλά άλλαξαν, αλλά η Skoda Octavia του Olason απλά γέμιζε με χιλιόμετρα. Ώσπου έφτασε η στιγμή που θα έσπαγε το εντυπωσιακό όριο του ενός εκατομμυρίου χιλιομέτρων.

Ο Olason επικοινώνησε με με έναν αντιπρόσωπο της Skoda για να ρωτήσει τι θα έδειχνε το ταμπλό μετά από ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα. Ο αντιπρόσωπος δεν γνώριζε την απάντηση, καθώς δεν είχε ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο. Αποφάσισαν, λοιπόν, να το ανακαλύψουν μαζί.

Από το ταμπλό, ωστόσο, ποτέ δεν έφυγαν τα έξι 9άρια, μιας και το οδόμετρο δεν είχε σχεδιαστεί για επταψήφιους αριθμούς.

«Το αυτοκίνητο είχε κάτι σαν ψυχή. Έχει κινηθεί εκτός δρόμου, σε χιονοθύελλες, σε κάθε δυσμενή συνθήκη. Δοκίμασα τα πάντα σε αυτό το αυτοκίνητο και εν τέλει πάντα έφτανα στον προορισμό μου», εξηγεί ο Olason σε ένα συγκινητικό βίντεο.

Η Octavia έχει διαδραματίσει σημαίνοντα ρόλο στην επιτυχημένη ανάπτυξη της Skoda τα τελευταία χρόνια. Εξ αρχής, διακρίθηκε για την ευρυχωρία, την τεχνολογία αιχμής, το υψηλό επίπεδο ασφάλειας και την εξαιρετική σχέση αξίας/τιμής, ενώ σε κάθε νέα γενιά που παρουσιαζόταν, το μοντέλο έκανε άλματα στην ποιότητα.

Η πρώτη γενιά συστήθηκε με τον κόσμο του αυτοκινήτου το 1996 και ήταν ένα από τα πρώτα μοντέλα που παρουσίασε η Skoda μετά την ενσωμάτωσή της στο Volkswagen Group.

Επελέγη η παραδοσιακή για τη μάρκα ονομασία Octavia, αναβιώνοντας ένα επιτυχημένο μοντέλο που είχε κυκλοφορήσει μεταξύ 1959 και 1971, με περισσότερες από 280.000 μονάδες να εξέρχονται από τη γραμμή παραγωγής.