Η Σλοβακία θέτει υψηλότερες τιμές στο ντίζελ για τους ξένους οδηγούς

Η χώρα της Κεντρικής Ευρώπης θέλει να περιορίσει τον τουρισμό καυσίμων.

Ψήφισμα που επιτρέπει στα πρατήρια υγρών καυσίμων να ορίζουν υψηλότερες τιμές για τα οχήματα με ξένες πινακίδες ενέκρινε η Σλοβακία, ώστε να περιορίσει τον λεγόμενο «τουρισμό καυσίμων».

Τα διυλιστήρια Slovnaft ⁠ανέφεραν νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ότι σε ορισμένες συνοικίες στο βόρειο τμήμα, το οποίο γειτνιάζει με την Πολωνία, οι χαμηλότερες τιμές στο ντίζελ στη σλοβακική πλευρά είχαν οδηγήσει σε μια κατακόρυφη αύξηση των αγορών.

Έρχονταν, δηλαδή, ξένοι οδηγοί οι οποίοι «φούλαραν» τα ντεπόζιτά τους με άλλα δοχεία, με αποτέλεσμα να παρατηρείται εξάντληση των αποθεμάτων σε ορισμένα πρατήρια.

Όπως προβλέπει το ψήφισμα, το οποίο δεν συγκεκριμενοποιεί το ανώτατο όριο της τιμής, τα πρατήρια καυσίμων θα μπορούν να περιορίζουν τις πωλήσεις ντίζελ έως το γέμισμα ενός ντεπόζιτου και για 10 επιπλέον λίτρα για τα οχήματα με ξένες πινακίδες.

Οι εξαγωγές θα περιοριστούν επίσης, ενώ οι τιμές του πετρελαίου κίνησης για αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες μπορούν να καθορίζονται διαφορετικά, με βάση τον μέσο όρο των τιμών στη γειτονική Τσεχική Δημοκρατία, την Αυστρία και την Πολωνία, προσθέτει το Reuters.

Ο πρωθυπουργός Robert Fico δήλωσε ότι οι περιορισμοί είναι αναγκαίοι για να ανακοπεί η αύξηση των πωλήσεων ντίζελ σε πολίτες από την Πολωνία που περνούν τα σύνορα αναζητώντας φθηνότερα καύσιμα στη Σλοβακία. «Υπήρξε μια κατάσταση όπου δεκάδες πρατήρια καυσίμων στη βόρεια Σλοβακία κυριολεκτικά στέρεψαν», εξήγησε.